Boris Johnson a mis en garde contre les plans visant à transformer les patinoires en morgues

Boris Johnson a été averti par les assistants du numéro 10 que des plans avaient été faits pour utiliser des patinoires comme morgues d’urgence alors que le Cabinet débattait d’un autre verrouillage, selon des rapports au cours du week-end.Un message similaire avait été relayé plus tôt dans l’année lorsque les ministres ont appris que les parcs étaient en attente pour être utilisés de la même manière lors de la première vague de la pandémie de coronavirus. Des centaines de patinoires temporaires sont installées pendant l’hiver, mais la nouvelle d’une utilisation supplémentaire inattendue pour elles a apparemment contribué à sceller la décision du Premier ministre de mettre toute l’Angleterre sous clé à partir de cette semaine. les conséquences morales et médicales de l’échec du verrouillage auraient été « impossibles à accepter » et signifieraient « plus de douleur et plus de mort ». « J’aurais pu pleurer » Le Cabinet a reçu des données sombres indiquant que le NHS serait débordé avant Noël si le taux d’infections à coronavirus devait continuer d’augmenter. Parlant de la réunion, un fonctionnaire a déclaré: «J’aurais pu pleurer – c’était tellement horrible.» Ils ont ajouté: «Le Premier ministre a reçu des faits concrets sur de vraies personnes dans des lits d’hôpital, et le débat était effectivement terminé. On lui a dit combien d’hospitalisations étaient déjà intégrées aux projections en raison de la forte augmentation des infections. »Les ministres ont appris que, sur la trajectoire actuelle du virus, le NHS dépassera sa capacité de lit fixe et d’appoint au cours de la première semaine de Décembre. Cette capacité de pointe inclurait les hôpitaux Nightingale, les ressources réaffectées et l’annulation d’autres chirurgies électives. Et il y avait des plans pour stocker les cadavres dans les patinoires municipales si les mortuaires des hôpitaux se remplissaient.Le « temps de doublement » du sud-est pour le virus est maintenant plus rapide que le nord-ouest, et les East Midlands et West Midlands ont les temps de doublement les plus rapides du pays, ont également été informés les ministres. Alors que la prévalence est pire dans certaines parties du nord, le nombre R est supérieur à 1 dans tout le Royaume-Uni, ce qui signifie que les cas de Covid-19 continueront d’augmenter à moins que des mesures ne soient prises.Les gens passent devant un panneau électronique rappelant aux piétons de télécharger le test et la trace du NHS L’application COVID-19 à Manchester, l’une des régions les plus touchées du pays (Photo: Getty) Échec de l’application L’application NHS Covid-19 pour l’Angleterre et le Pays de Galles a systématiquement échoué à envoyer des alertes demandant aux gens de s’isoler après leur entrée en contact L’appareil «battant le monde», téléchargé par 19 millions de personnes, a été réglé à la mauvaise sensibilité, ce qui signifie que des milliers de personnes n’ont pas été contactées par l’application Test and Trace, développée sous la baronne Dido Harding. Une source gouvernementale a déclaré qu’un nombre « extrêmement bas » d’utilisateurs avait reçu des avertissements parce que, pendant un mois, le ministère de la Santé et des Affaires sociales n’avait pas utilisé le logiciel développé pour faire fonctionner correctement l’application, de sorte que les utilisateurs dont le « score de risque » aurait dû déclencher un La source a déclaré au Sunday Times que les personnes possédant des appareils Android étaient parmi les plus touchées. Le système représente plus de la moitié des utilisateurs de téléphones britanniques. Il a fallu cinq semaines aux fonctionnaires pour résoudre le problème et rendre disponible une mise à jour logicielle volontaire jeudi dernier. En savoir plus Les dirigeants du NHS suggèrent que le système de test et de traçage de 10 milliards de £ pourrait ne jamais s’améliorer à mesure que les cas de coronavirus augmentent Les conseillers scientifiques du gouvernement ont récemment averti que le système de test et de traçage de 12 milliards de £, dont l’application fait partie intégrante, n’a eu qu’un effet «marginal» sur Transmission Covid-19 La semaine dernière, les développeurs ont admis l’erreur dans un article de blog. «Le« seuil de risque »devait être abaissé», ont écrit Randeep Sidhu et Gaby Appleton, qui sont des personnalités de premier plan derrière l’application. Cependant, ont-ils poursuivi, «ce changement n’a pas eu lieu à ce moment-là». Bien que 19 millions de personnes utilisent l’application, les responsables ont refusé de dire combien de personnes ont été invitées à s’isoler grâce à elle. En revanche, l’Écosse et l’Irlande du Nord ont mis à disposition des données pour leurs systèmes, contactant respectivement 10 000 et 16 000. Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a précédemment salué l’application comme «une avancée importante dans notre lutte contre ce tueur invisible».

vidaXL Garde-robe à 3 niveaux 110 x 40 x 170 cm Cette garde-robe portative est conçue pour protéger vos vêtements, chaussures et accessoires contre la poussière et la saleté au sous-sol, dans la chambre d'ami, dans le logement en location, dans la chambre à coucher ou dans le grenier.

vidaXL Garde-robe à 3 niveaux 79 x 40 x 170 cm Cette garde-robe portative est conçue pour protéger vos vêtements, chaussures et accessoires contre la poussière et la saleté au sous-sol, dans la chambre d'ami, dans le logement en location, dans la chambre à coucher ou dans le grenier.

dBb Remond Assiette Garde au Chaud Bleu + Couverts dBb Remond Assiette Garde au Chaud Bleu Propriétés : Le laboratoire dBb Remond a mis au point une assiette à réserve d'eau chaude , elle est munie de ses couverts en plastiques.Plastique blanc pour l'intérieur et plastique de couleur pour l'extérieur et le couvercle. Ventouse sous le fond. Couvert ergonomique

Aegis Garde-poignet AEGIS S Extérieur léger, résistant à l’abrasionAntibèbèque Carbon Mesh-Interieur D3O® Protection contre les chocsInsertion D3O® Une Une Protection se fait avec intégrité détachable et lavablenicheneuse à crochet pour réglage Poignets:S: 5 - 6M: 6 - 7,5L: 7,5 "- 9"Youth: 5 "- 6"

Aegis Garde-poignet AEGIS Youth Extérieur léger, résistant à l’abrasionAntibèbèque Carbon Mesh-Interieur D3O® Protection contre les chocsInsertion D3O® Une Une Protection se fait avec intégrité détachable et lavablenicheneuse à crochet pour réglage Poignets:S: 5 - 6M: 6 - 7,5L: 7,5 "- 9"Youth: 5 "- 6"

Aegis Garde-poignet AEGIS M Extérieur léger, résistant à l’abrasionAntibèbèque Carbon Mesh-Interieur D3O® Protection contre les chocsInsertion D3O® Une Une Protection se fait avec intégrité détachable et lavablenicheneuse à crochet pour réglage Poignets:S: 5 - 6M: 6 - 7,5L: 7,5 "- 9"Youth: 5 "- 6"