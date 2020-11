Boris Johnson a du mal à contenir la révolte des conservateurs contre le système à plusieurs niveaux de restrictions des coronavirus en Angleterre

Boris Johnson a du mal à réprimer une révolte croissante des conservateurs contre les plans visant à appliquer des restrictions strictes contre les coronavirus dans presque toute l’Angleterre après la fin du verrouillage mercredi. Bien que les ministres aient promis que certaines régions pourraient descendre d’un niveau avant Noël, la rébellion contre le projet s’est intensifiée après que plus de 50 députés conservateurs ont publiquement enregistré leur alarme sur cette décision. L’ampleur de la réaction contre ses propositions pourrait laisser le Premier ministre dans la position politiquement embarrassante de dépendre des votes travaillistes pour remporter la majorité pour le nouveau système lors d’un vote à la Chambre des communes mardi. Damian Green, l’ancien premier secrétaire d’État, a averti M. Johnson qu’il pourrait faire face à «la plus grande rébellion de ce Parlement» sur la question. M. Green et six autres députés conservateurs du Kent exigent une refonte, tandis que les députés du Warwickshire, du Derbyshire, du Worcestershire, du Devon, du Dorset, du Somerset et du Grand Manchester ont tous protesté que leurs régions ont été injustement traitées en étant placées au niveau deux ou au niveau Trois. Lire la suite Les familles sont invitées à éviter les risques pendant les vacances de Noël alors que Boris Johnson avertit que le verrouillage national pourrait revenir Les zones rurales « punies » pour les taux d’infection urbaine Leur message commun est que le système est une mesure grossière qui punit les zones rurales et suburbaines avec de faibles taux d’infection en se groupant eux ainsi que les zones urbaines à forte prévalence de Covid-19. M. Johnson a reconnu que le système était «frustrant» pour les personnes vivant dans des régions à faible taux de virus, mais a déclaré: «Si vous le faisiez autrement… vous diviseriez le pays en des tas et des tas de sous-divisions très compliquées. Il doit y avoir une certaine simplicité et clarté dans la façon dont nous procédons. Il a ajouté: «D’après notre expérience, lorsqu’une zone à forte incidence est assez proche d’une zone à faible incidence, à moins que vous ne surmontiez le problème dans la zone à forte incidence, la zone à faible incidence, j’en ai peur, commence à rattraper son retard.» Le verrouillage national du coronavirus en Angleterre se termine la semaine prochaine (Photo: OLI SCARFF / AFP / Getty) Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré que les domaines dans lesquels la décision de hiérarchisation avait été «finement équilibrée» pourraient diminuer lorsque le système sera révisé le 16 décembre. «Dans ces endroits et peut-être dans d’autres dans le pays, si les gens respectent les règles et si nous faisons fonctionner le système à plusieurs niveaux, il y a tout lieu de croire qu’ils pourraient désamorcer et descendre d’un niveau à temps pour Noël», il a dit. Comté mécontent – Un niveau ne convient pas à tous Kent – Le comté a été placé dans le niveau le plus élevé après que Swale et Thanet aient enregistré les taux d’infection les plus élevés d’Angleterre. D’autres parties du comté sont en dessous de la moyenne nationale.Warwickshire – Le comté de West Midlands est passé du niveau un au niveau trois, apparemment en raison de niveaux élevés de virus dans le nord et dans le Solihull voisin.Grand Manchester – Les 10 arrondissements reviennent au troisième niveau après le verrouillage prend fin. Pourtant, Trafford et Stockport enregistrent des taux inférieurs à la moyenne nationale.Derbyshire – L’ensemble du comté est placé dans le premier rang malgré les faibles niveaux dans certaines zones rurales. Pauline Latham, la députée du Mid Derbyshire, a attaqué le système «totalement illogique». North Somerset – Les députés locaux ont frappé après que la zone a été placée au niveau trois parce qu’elle est classée comme une «zone de déplacement naturel vers le travail» à Bristol, qui a Les députés de Devon ont protesté après que le comté ait été évalué au niveau deux. Certaines parties du Devon ont un taux d’infection inférieur à celui de Cornwall voisin, qui est au niveau 1. Un changement de niveau serait « prématuré », mais le professeur John Edmunds du Groupe consultatif scientifique pour les urgences a déclaré qu’il serait prématuré de changer de zone entre les niveaux avant Noël. «Je ne peux pas imaginer qu’il y aura d’énormes changements à ce stade simplement parce que je ne pense pas que nous aurons accumulé beaucoup de données d’ici là», a-t-il déclaré. Susan Crossland, présidente de la Society of Acute Medicine, a déclaré: «J’espère toujours que les gens continueront à se mélanger au minimum pendant la période de Noël. C’est très difficile lorsque plusieurs députés demandent la clémence dans leurs circonscriptions et c’est une occasion où je conviens avec le premier ministre que nous sommes «tous dans le même bateau». L’offre de tests rapides est adéquate, dit PMBoris Johnson a émis une mise en garde concernant le déploiement des vaccins au Royaume-Uni (Photo: Adrian Dennis / Getty) Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il était convaincu que l’offre de tests de coronavirus à résultats rapides suffirait à répondre la demande pour eux dans la volonté de faire baisser les taux d’infection. Les zones placées au niveau trois – y compris une grande partie du nord de l’Angleterre et des Midlands – lorsque le verrouillage anglais sera assoupli mercredi seront éligibles aux tests de «flux latéral», qui reviennent résultats en 20 minutes environ sans traitement par un laboratoire. Plus de 23 millions de personnes doivent être soumises au plus haut niveau de restrictions. Le programme de dépistage est considéré comme essentiel pour identifier les porteurs asymptomatiques du virus. M. Johnson a déclaré: «Nous avons des dizaines, voire des centaines de millions de tests d’écoulement latéral dans ce pays. Nous avons déjà un énorme stock. « La difficulté n’est pas l’approvisionnement pour le moment, la difficulté est en fait de travailler avec les autorités locales, les communautés locales pour les amener à le faire. » Lire la suite Le vaccin Oxford-AstraZeneca Covid est au cœur de la reprise économique du Royaume-Uni S’exprimant après avoir visité un laboratoire de Public Health England à Porton Down, Wiltshire, il a déclaré: «J’ai parlé à des scientifiques – nous constatons de réels progrès sur le Royaume-Uni. « Nous sommes maintenant tout à fait là, mais dans les mois à venir, nous les fabriquerons également dans ce pays. » Donc, je ne pense pas que l’offre sera le problème. Le problème va être de mobiliser tout le monde, pour comprendre les avantages potentiels des tests communautaires de masse.