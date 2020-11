Boris Johnson «  a demandé que le rapport d’intimidation de Priti Patel soit rendu acceptable  », selon une source de Whitehall

Boris Johnson aurait demandé à Sir Alex Allan de faire un rapport indépendant sur la conduite du ministre de l’Intérieur Priti Patel plus «acceptable» .Mme Patel aurait enfreint le code ministériel en intimidant des membres de son personnel, mais malgré les recommandations de démission, le Le premier ministre lui a permis de conserver son emploi, affirmant qu’il «ne croit pas que Priti Patel soit un tyran». Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Il a en outre soutenu que le ministre de l’Intérieur n’avait pas enfreint le code ministériel parce qu’elle «ignorait le L’affirmation selon laquelle Mme Patel n’était pas au courant de son comportement, qui faisait partie des conclusions de Sir Alex, a été contestée par Sir Philip Rutnam, qui a démissionné de son poste de secrétaire permanent au ministère de l’Intérieur en février et poursuit une affaire de critique constructive. Sir Alex a été invité à rédiger le rapport en mars à la suite de la décision de Sir Philip. Dans un communiqué, Sir Philip a déclaré qu’il n’avait pas été invité à contribuer à l’enquête, ajoutant qu’il n’était «pas correct» que le ministre de l’Intérieur n’était pas au courant de son comportement. Démissions et allégations d’ingérence À la suite du choix de M. Johnson d’annuler les conclusions du rapport, Sir Alex a démissionné de son poste de conseiller indépendant sur les normes ministérielles vendredi. Il a conclu que la conduite du ministre de l’Intérieur était tombée bien en deçà de ce que l’on attend des ministres du gouvernement et a inclus des exemples de Mme Patel «criant et insultant» des fonctionnaires. Lire la suite Priti Patel: Beaucoup de fonctionnaires auront du mal à croire que Boris Johnson déteste l’intimidation Depuis lors, la BBC a rapporté des affirmations faites par une source anonyme de Whitehall selon laquelle Sir Alex avait été invité à rendre ses conclusions «plus acceptables» mais avait a résisté à la pression du n ° 10 pour le faire. Un porte-parole de Downing Street a déclaré: «Comme vous vous en doutez, le Premier ministre s’est entretenu avec Sir Alex Allan pour approfondir sa compréhension du rapport. Les conclusions de Sir Alex sont entièrement les siennes. »Le ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel arrive au Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) dans le centre de Londres le 22 septembre 2020 (Photo: Getty)« Complètement inacceptable »Sir David Normington, ancien Home Office Le chef, a depuis parlé de la fureur, qualifiant le comportement de Mme Patel de «complètement inacceptable» et disant: «Vous ne devriez pas avoir d’intimidateurs au gouvernement» .En apparaissant samedi à l’émission Today de BBC Radio 4, l’ex-secrétaire permanent a déclaré: le système dépend du premier ministre qui défend les normes de la vie publique et qu’il agisse lorsqu’un ministre enfreint ces normes. Lire la suite La conséquence malheureuse de la loyauté aveugle de Boris Johnson est un manque de responsabilité au sommet Il a ajouté qu’il n’y avait eu «aucune reconnaissance» du n ° 10 que Mme Patel avait été trouvée «avoir intimidé le personnel, peut-être dans trois départements – pas seulement dans le ministère de l’Intérieur ». Anne-Marie Trevelyan, amie et collègue de Mme Patel, a participé au même programme pour défendre le ministre de l’Intérieur, se disant« très directe… et incroyablement passionnée ». Mme Patel s’est excusée vendredi en disant:« Tout bouleversement que j’ai causé était complètement involontaire.

