Boris Epshteyn se décharge sur C-SPAN après s’être senti menacé par l’appelant

Lors d’une apparition dimanche sur le «Washington Journal» de C-SPAN, Boris Epshteyn s’est mis en colère lorsque l’animateur Jesse J. Holland a continué à prendre les appelants après qu’un appelant ait fait sentir à Epshteyn menacé d’être un partisan du président Donald Trump.

L’appelant a déclaré: «Je veux juste dire à ce gars, ce matin, un partisan de Trump a été tué, a été abattu par balle dans un drive-by à Milwaukee. Je ne sais pas si vous avez eu cette nouvelle, mais les gens de Milwaukee attendent que ces troupes arrivent parce qu’ils ont des armes et il va y avoir beaucoup d’effusion de sang quand ils arrivent, c’est donc tout ce que j’ai à dire.

Il s’est identifié comme démocrate et parlait du type d’agents fédéraux qui sont descendus à Portland, dans l’Oregon, au milieu de manifestations dans un nuage de mystère et avec le soutien de Trump.

« Qu’est ce que c’est censé vouloir dire? Alors maintenant, vous avez des gens dans vos airs qui menacent nos vies? C’est ça, Jesse? Demanda Epshteyn.

Holland s’est déplacé pour prendre un autre appel, mais Epshteyn a essayé de l’arrêter.

«Je ne pense pas que nous devrions continuer. Nous venons d’avoir un appel et nous avons dit que tirer sur les partisans de Trump était juste », a déclaré Epshteyn, qui est le conseiller stratégique de Trump pour les coalitions. «Quiconque est démocrate ou indépendant doit écouter ce que vient de dire ce monsieur et se rendre compte de la situation des démocrates dans ce pays: ils menacent nos vies. C’est dégoutant. C’est méprisable et c’est criminel.

Il a ajouté son espoir que les services secrets enquêtent sur l’appel, puis posté plus tard le moment entier sur Twitter.