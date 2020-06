Borderlands 3 l’histoire de ‘Blood Money’ est sorti

La boîte de vitesses a avec Le prix du sang la prochaine histoire DLC pour Borderlands 3 publié, dont les détails peuvent être résumés dans une vidéo en cours.

Comme les deux modules complémentaires de campagne précédents, Le prix du sang un tout nouvel environnement dans lequel les balles et les proies sont faites. Mais contrairement aux aventures précédentes, le chasseur de chambre interagit cette fois avec un groupe de personnages dont il n’a jamais croisé les chemins, le tout dans le cadre d’une histoire racontée par un narrateur invisible.

Le nouveau DLC vous emmène sur la dure planète désertique Gehenna pour collecter la prime pour les cavaliers du diable, une bande brutale de bandits chevauchant des bêtes redoutables. Les cavaliers du diable terrorisent la ville de Vestige et vous devez faire équipe avec les citadins si vous voulez assurer la justice dans le pays frontalier. En chemin, vous rencontrerez de nouveaux visages comme Rose, une combattante qui sait manier à la fois le pistolet et le katana, ou Juno, une bagarreuse au passé mouvementé.

Vos actions auront également un impact direct sur Vestige et ses habitants si vous aidez à reconstruire la ville lors de missions d’histoire et de défis d’équipage. Pendant que vous aidez à rétablir l’ordre dans la géhenne, le narrateur prend la parole et commente vos actions ou donne un aperçu de la vie intérieure de certains personnages.

Quoi de neuf

Traversez les niveaux de la géhenne sur le nouveau véhicule jet beast lourdement armé

Profitez de la compagnie d’un narrateur invisible en abordant la nouvelle histoire et les missions secondaires

Rencontrez un certain nombre de personnages nouveaux et difficiles

Utilisez la flore locale pour obtenir un avantage au combat ou pour atteindre des zones autrement inaccessibles

Aidez à reconstruire la ville de Vestige, et votre succès aura un impact durable sur les moyens de subsistance des habitants et des monuments de la ville

Relevez un certain nombre de défis d’équipage supplémentaires, tels que trouver des trésors ou gagner des primes sur les bêtes et les bandits

Collectionnez de nouveaux équipements légendaires et des articles cosmétiques qui arracheront des bêtes sauvages et des membres de gangs impolis de leurs mains froides et mortes

Avec le nouveau DLC, une toute nouvelle mise à jour est également disponible, avec laquelle le niveau maximum est à nouveau relevé, il y a trois nouvelles compétences de Guardian Rank, ainsi que diverses corrections de bugs. Les détails peuvent être trouvés sur la page d’accueil officielle.