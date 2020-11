Borat contre. Ali G contre. Bruno: Qui est le meilleur personnage de Sacha Baron Cohen?

Bruno (2009)

Le journaliste de mode autrichien et gay a également eu son propre film en 2009 et, franchement, je pense que c’est le plus sous-estimé. Un peu comme Borat, Bruno était aussi une sorte de faux documentaire avec des segments d’interview, mais je pense personnellement que le récit était le plus fort des 3 films. Le rêve de Bruno est de devenir «la plus grande superstar autrichienne depuis Hitler» et le film peut être encore plus offensant que Borat, mais de la meilleure façon. Les points forts incluent Bruno conduisant ce qui ressemble à un bébé dans la circulation et s’embrassant avec son petit ami au milieu d’une bagarre en cage devant un public hué. C’est de l’or digne d’une grimace!

Le Victor: Borat

Je trouve personnellement Bruno beaucoup plus drôle que Borat, mais je sais que je suis en minorité. De plus, si nous utilisons les reçus au guichet, alors Borat a été de loin un plus grand succès, gagnant 262,6 millions de dollars sur le marché intérieur par rapport à Bruno 138,8 millions de dollars, et Ali G Indahouse’s dérisoire en comparaison de 25,9 millions de dollars. Pas de question, Borat remporte ce tour.