BOOM! Sollicitations révisées des STUDIOS en MAI et JUIN 2020

Crédits: BOOM! Studios



BOOM! Studios a partagé avec Newsarama ses sollicitations révisées de mai et juin 2020 à la lumière de son distributeur Diamond Direct visant le 20 mai à reprendre ses activités.

Voici leurs titres sollicités pour la période, par ordre de date de sortie:

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER # 14

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 20 mai 2020

Écrivain: Jordie Bellaire

Artiste: Julian Lopez

Artistes de couverture:

Couverture principale: David Lopez

Couverture: Marguerite Sauvage

Couverture du Cercle de feu: Matthew Taylor

Couverture incitative: Afua Richardson

Synopsis: Kendra The Vampire Slayer – et le tout nouveau gang Scooby – doit défendre Sunnydale contre les répliques de la Hellmouth et contre une nouvelle menace qui lui semble très familière! Mais peuvent-ils combler le vide laissé par Buffy?

FANTÔMÉ À L.A. # 10

Éditeur: BOOM! Box

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 20 mai 2020

Écrivain: Sina Grace

Artiste: Siobhan Keenan

Artistes de couverture:

Couverture principale: Siobhan Keenan

Couverture de variante: Sina Grace

Daphné commençait tout juste à s’habituer à vivre avec des fantômes, mais lorsqu’une mystérieuse porte du sous-sol s’ouvre, le Rycroft Manor est submergé par des phénomènes encore plus étranges que personne ne sait comment les gérer. Et pire encore, l’ancienne colocataire de Daphne, Michelle, a quelques idées sur la façon de gérer une obsession… et cela n’implique pas d’aller doucement dans cette bonne lumière.

LE CONTENEUR DE JIM HENSON: FANTÔMES # 2

Éditeur: Archaia

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 20 mai 2020

Écrivain: Jennifer Rostowsky

Artiste: Jennifer Rostowsky

Artistes de couverture:

Couverture principale: Michael Walsh

Couverture de variante: Jennifer Rostowsky

Synopsis: Une jeune femme khmère se tourne vers la magie noire qui promettait de donner au lanceur de sorts la richesse, le pouvoir et la beauté contrairement à tout autre humain. Lorsque le sort tourne sur son lanceur, elle doit apprendre à gérer les conséquences de la magie et ce que cela signifie d’être un Ahp.

LE FEU: LA GUERRE D’UNIFICATION VOL. 3 HC

Prix ​​de détail: 19,99 $

Date de sortie: 20 mai 2020

Écrivain: Greg Pak

Artiste: Dan McDaid

Artiste de couverture: Lee Garbett

Synopsis: Mal, Zo et le reste de l’équipe hétéroclite de Serenity ont été pris en embuscade par des bandits, enlevés par des fanatiques, poursuivis par des chasseurs de primes, jetés en prison, sortis de prison et jetés à nouveau en prison … mais ils » Je revois tout cela si cela signifiait éviter une deuxième guerre d’unification. Afin de sauver la situation, Mal devra trouver des alliés dans les endroits les plus inattendus … et cela commence par l’une des personnes les plus impitoyables et les plus terrifiantes de tout le vers: sa mère. Collecte Firefly # 9-12.

ALIÉNÉ # 3

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 27 mai 2020

Écrivain: Simon Spurrier

Artiste: Chris Wildgoose

Artiste de couverture: Chris Wildgoose

Synopsis: C’est au tour de Samantha avec Chip – l’extraterrestre dangereux – mais tout commence à mal tourner lorsqu’elle déclenche une confrontation avec son ex-petit ami. Effrayée et en colère, Samantha se débat avec la décision d’utiliser les pouvoirs de Chip pour son propre bénéfice. Mais même elle ne sait pas quelles seront les vraies conséquences…

ROI DE NULLE PART # 2

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 27 mai 2020

Écrivain: W. Maxwell Prince

Artiste: Tyler Jenkins

Artistes de couverture:

Couverture principale: Tyler Jenkins

Couverture de variante: Martín Morazzo

Synopsis: Maintenant citoyen d’honneur de Nulle part, Denis rejoint l’un des habitants sur un plan de gagner de l’argent voué à l’échec à la périphérie de la ville, tandis que le mystérieux tueur de John Doe continue de laisser des corps dans son sillage …

SABAN’S GO GO POWER RANGERS # 31

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 27 mai 2020

Écrivain: Ryan Parrott, Sina Grace

Artiste: Francesco Mortarino

Artistes de couverture:

Connexion du couvercle principal: Eleonora Carlini

Couverture de variante: Miguel Mercado

Couverture incitative: Amelia Vidal

Synopsis: Jason, Zack et Trini quittent la Terre pour rejoindre officiellement THE OMEGA RANGERS – mais cela signifie que leur ancienne équipe est maintenant en baisse de trois personnes, avec Lord Zedd sur le point de lancer son arme ultime! Zordon et Alpha-5 recherchent désespérément de dignes successeurs, mais suffira-t-il pour arrêter l’ennemi?

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS VOL. 11 SC

Prix ​​de détail: 16,99 $

Date de sortie: 27 mai 2020

Écrivain: Ryan Parrott

Artiste: Daniele Nicuolo

Artiste de couverture: Jamal Campbell

Synopsis: * Les Mighty Morphin Power Rangers sont de retour à Angel Grove … avec le White Ranger comme chef! Mais qu’est-il arrivé à l’équipe après avoir vaincu Lord Drakkon? Et que signifie la première apparition du White Ranger pour l’avenir de l’équipe?

* La nouvelle équipe créative de la série de l’écrivain Ryan Parrott (Go Go Power Rangers) et de l’artiste Daniele Di Nicuolo (Power Rangers: Shattered Grid) entame une nouvelle ère audacieuse alors que ces réponses – et des secrets plus choquants – sont révélées pour la toute première fois!

* Collecte les problèmes # 40-43.

BUFFY: CHAQUE GÉNÉRATION # 1

Prix ​​de détail: 7,99 $

Date de sortie: 3 juin 2020

Écrivain: Morgan Beem & Lauren Garcia, Nilah Magruder, Caitlin Yarsky, et plus

Artiste: Morgan Beem, Caitlin Yarsky, et plus

Artistes de couverture:

Couverture principale: TBA

Couverture de variante: Caitlin Yarsky

Couverture incitative: TBA

Synopsis:

• LES ORIGINES SECRETES de certains des tueurs les plus importants de l’histoire…

•… et la première apparition d’un nouveau personnage au visage familier qui changera votre façon de voir Buffy et tout ce qui concerne son monde.

• Voici la bande dessinée de Buffy dont tout le monde parlera et le nouveau personnage le plus important depuis plus de vingt ans!

MÈRE ROUGE # 5

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 3 juin 2020

Écrivain: Jeremy Haun

Artiste: Danny Luckert

Artiste de couverture: Jeremy Haun

Synopsis: Daisy a repris la mystérieuse Leland Black dans son offre d’emploi encore plus mystérieuse, lui donnant un nouveau débouché pour exorciser ses démons – mais ses visions de la Mère rouge ne font qu’empirer et Daisy commence à douter de sa propre réalité.

MÈRE ROUGE VOL. 1 SC DÉCOUVREZ MAINTENANT ÉDITION

Prix ​​de détail: 14,99 $

Date de sortie: 3 juin 2020

Écrivain: Jeremy Haun

Artiste: Danny Luckert

Artiste de couverture: Jae Lee et June Chung

Synopsis:

• Après avoir perdu son œil et l’homme qu’elle aime dans une agression brutale, Daisy McDonough se retrouve à essayer de rassembler les morceaux de sa vie. Juste au moment où elle commence à penser qu’elle peut guérir, elle commence à voir des choses étranges à travers son nouvel œil prothétique. Et la Mère Rouge la voit en retour.

• L’écrivain Jeremy Haun (The Beauty, The Realm) et l’artiste Danny Luckert (? Regression) présentent The Red Mother, une série d’horreur rampante qui examine les dangers qui se cachent à la vue – et les conséquences de creuser sous la surface pour trouver la vérité sous.

• Collecte les numéros 1 à 4 dans une édition exclusive d’une boutique de bandes dessinées.

NOUS AVONS SERVI LE PEUPLE OGN HC

Prix ​​de détail 14,99 $

Date de sortie: 3 juin 2020

Écrivain: Emei Burell

Artiste: Emei Burell

Artiste de couverture: Emei Burell

Synopsis: Une collection d’histoires émouvantes transmises de mère en fille racontant la vie pendant la Révolution culturelle chinoise.

En Chine, les années les plus formatrices de toute une génération se sont déroulées dans des zones rurales reculées, lorsque des enfants des villes ont été envoyés à la campagne pour devenir des jeunes rustiques et participer au grand bond en avant mandaté par Mao.

La première caricaturiste Emei Burell insuffle une nouvelle vie aux histoires que sa mère lui a racontées de son enfance au milieu des années 1960 en Chine communiste. Dans un conte inspirant, sa mère raconte comment elle s’est retrouvée comme l’une des rares femmes au volant de camions pendant le mouvement Up to the Mountains et Down to the Countryside, qui visait à accroître le rayonnement agricole et à stimuler le changement social et idéologique chez les jeunes.

Les superbes illustrations de Burell honorent le courage, la force et la détermination de sa mère au cours d’une décennie de bouleversements politiques énormes, où des millions de vies ont été perdues, et nous présente un jeune Burell dans une nouvelle ère de découverte de soi.

FAITHLESS II # 1

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 10 juin 2020

Écrivain: Brian Azzarello

Artiste: Maria Llovet

Artistes de couverture:

Couverture principale: Maria Llovet

Connexion de la couverture de la variante érotique: Tula Lotay

Synopsis:

• Le thriller érotique le plus vendu revient de l’équipe acclamée de Brian Azzarello (Batman: Damned) et de l’artiste Maria Llovet (Heartbeat) en tant que Faith, et ses amants, Louis (AKA The Devil) et Poppy (sa fille), apportent de la magie et le chaos dans les rues de l’Italie.

• Turin, connue comme l’épicentre de la magie noire, est également un lieu de haute couture, d’art et de littérature. Maintenant, la foi est au centre de tout et avec cela, son propre pouvoir grandit. Mais tout pouvoir a un prix. La foi ne fait que commencer à payer la sienne.

• Curieux de ce thriller sexuel occulte à succès? C’est votre nouveau point de départ!

• Avec la première des six couvertures de variantes érotiques connectées de la superstar Tula Lotay qui sont trop explicites pour vous montrer dans PREVIEWS!

LE CRISTAL NOIR DE JIM HENSON: L’ÂGE DE LA RÉSISTANCE # 8

Éditeur: Archaia

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 10 juin 2020

Écrivain: Adam Cesare

Artiste: Carlomagno français

Artistes de couverture:

Couverture principale: Mona Finden

Couverture de variante: Kelly et Nichole Matthews

Couverture incitative: Jake Wyatt & Jen Bartel

Synopsis: Mis en place puis abandonné par son héros et mentor, podling Hup n’a d’autre choix que de tenir les promesses que Barfinnious a faites au village et de combattre la grande bête qui les tourmente. Armé uniquement de sa fidèle cuillère et de son esprit culinaire, Hup réussira-t-il à sauver le village, ou quelque chose de plus sombre l’attend-il?

SABAN’S GO GO POWER RANGERS # 32 – Le final de la série

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 10 juin 2020

Écrivain: Ryan Parrott, Sina Grace

Artiste: Francesco Mortarino

Artistes de couverture:

Connexion du couvercle principal: Eleonora Carlini

Couverture de variante: Miguel Mercado

Couverture incitative: Amelia Vidal

Synopsis: L’ORIGINE DES RANGERS OMEGA CONCLUT! Jason, Trini et Zack rencontrent Kiya pour la première fois sur Safehaven pour commencer leurs nouveaux rôles d’Omega Rangers! Pendant ce temps, que faudra-t-il à Aisha, Rocky et Adam pour prouver qu’ils sont prêts à devenir les nouveaux Power Rangers?

QUELQUE CHOSE TUE LES ENFANTS # 7

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 10 juin 2020

Écrivain: James Tynion IV

Artiste: Werther Dell’Edera

Artiste de couverture: Werther Dell’Edera

Synopsis: Erica Slaughter ne peut jamais se reposer. La poussière d’Archer’s Peak s’est à peine installée avant que la chasse aux monstres ne l’emmène dans une nouvelle ville. Et à Archer’s Peak, la vie ne sera plus jamais la même; James a du mal à reconstituer sa vie, tandis que Tommy commence à penser à une vie en dehors de la ville où il a grandi.

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER VOL. 3 SC

Prix ​​de détail: 14,99 $

Date de sortie: 10 juin 2020

Écrivain: Jordie Bellaire

Artiste: David López

Artiste de couverture: Marc Aspinall

Synopsis:

• Drusilla a ouvert le Hellmouth! Sans perdre de temps, Buffy doit faire ce que tout bon tueur ferait – à savoir, aller directement au cœur du problème.

• Mais où cela laisse-t-il le reste de Sunnydale? Alors que la ville est sous le choc des effets démoniaques de l’ouverture de Hellmouth, Xander, Willow, Robin et Kendra, la Tueuse nouvellement arrivée, doivent trouver un moyen de combattre les démons à l’intérieur et à l’extérieur, sans Buffy pour les aider. Serait-ce la fin du Scooby Gang?

• Collecte Buffy contre les vampires # 9-12.

JUSTE AU-DELÀ: L’HORREUR À HAPPY LANDINGS OGN SC

Editeur: KaBOOM !, une empreinte de BOOM! Studios

Prix ​​de détail: 9,99 $

Date de sortie: 10 juin 2020

Écrivain: R.L. Stine

Artiste: Kelly & Nichole Matthews

Artiste de couverture: Julian Totino Tedesco

Synopsis:

– Les voyages de camping en famille sont censés être amusants, mais pour Parker, Annie et la famille Walden, ils sont un véritable cauchemar!

– Après qu’un oiseau effrayant et non identifié ait attaqué leur mère dans la forêt, Parker et Annie se retrouvent face à face avec deux créatures étranges qui pénètrent soudainement dans le cerveau des enfants et prennent le contrôle de leur corps. Parker et Annie peuvent-ils se libérer de cet horrible contrôle et convaincre leur famille de ce qui se passe, ou les créatures prendront-elles leur vie pour de bon?

QUELQUE CHOSE TUE LES ENFANTS VOL. 1 SC

Prix ​​de détail: 14,99 $

Date de sortie: 10 juin 2020

Écrivain: James Tynion IV

Artiste: Werther Dell’Edera

Artiste de couverture: Werther Dell’Edera

Synopsis:

– Lorsque les enfants d’Archer’s Peak commencent à disparaître, tout semble désespéré. Les quelques enfants qui reviennent vivants ont des histoires terribles – des détails impossibles sur des créatures terrifiantes qui vivent dans l’ombre. Leur seul espoir est l’arrivée d’un mystérieux inconnu, celui qui croit les enfants et prétend être le seul adulte qui voit ce qu’il peut voir.

– Son nom est Erica Slaughter. Elle tue des monstres. C’est tout ce qu’elle fait et elle en supporte le coût, car il faut le faire.

– L’écrivain lauréat du GLAAD James Tynion IV (The Woods, Batman: Detective Comics) fait équipe avec l’artiste Werther Dell’Edera (Briggs Land) pour une série obsédante sur le fait de regarder dans l’abîme… et ce qui se passe lorsque l’abîme le regarde en arrière.

– Collecte les problèmes # 1-5.

FIREFLY # 16

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 17 juin 2020

Écrivain: Greg Pak

Artiste: Davide Gianfelice

Artistes de couverture:

Couverture principale: Marc Aspinall

Couverture de précommande: George Kambadais

Couverture incitative: Daniel Warren Johnson

Synopsis: Mal et Boss Moon poursuivent la chasse au mystérieux tueur en série, mais ils doivent d’abord faire un détour rapide pour capturer les voleurs les plus recherchés du secteur – les membres de son ancien équipage; le gang de Chang-Benitez! Mais Mal pourra-t-il faire venir Chang, Kaylee et Jayne? C’est le shérif Mal contre Bonnie et Clyde du Verse et, euh, Jayne!

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS / TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES # 5

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 17 juin 2020

Écrivain: Ryan Parrott

Artiste: Simone di Meo

Artistes de couverture:

Couverture principale: Dan Mora

Leonardo Variant Cover B: Goñi Montes

Raphael Variant Cover C: Goñi Montes

Michaelangelo Variant Cover D: Goñi Montes

Donatello Variant Cover E: Goñi Montes

Incentive Cover F: Goñi Montes

Incentive Cover I: Goñi Montes

Synopsis: C’est la confrontation ultime entre les Mighty Morphin Power Rangers et Teenage Mutant Ninja Turtles, contre les forces conjointes de Rita Repulsa et Shredder! Cowabunga!

ONCE & FUTURE # 8

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 17 juin 2020

Écrivain: Kieron Gillen

Artiste: Dan Mora

Artiste de couverture: Dan Mora

Synopsis: Lorsqu’un étrange nouveau venu arrive à la cour sombre de Camelot, sa présence perturbe The Otherworld. Parfois, gagner la bataille risque de perdre la guerre… comme Duncan et Bridgette le découvriront bientôt.

ENSEMBLE CADEAU BILL & TEDS

Prix ​​de détail: 39,99 $

Date de sortie: 17 juin 2020

Écrivain: Brian Lynch, Brian Joines

Artiste: Jerry Gaylord, Bachan

Artiste de couverture: N / A

Synopsis:

– Rejoignez Bill & Ted dans ce suivi totalement resplendissant, triomphant, stellaire et non haineux du Bogus Journey de Bill & Ted!

– Le duo le plus excellent de l’univers a sauvé le monde, mais il est maintenant temps d’accomplir leur destin pour devenir l’inspiration pour l’harmonie galactique.Ce coffret rassemble le retour le plus triomphant de Bill & Ted, Bill & Ted Go to Hell et Bill & Ted Save l’Univers pour un prix d’une valeur spéciale qu’aucun fan ne peut manquer!

LUMBERJANES: CAMPFIRE SONGS SC

Prix ​​de détail: 14,99 $

Date de sortie: 17 juin 2020

Écrivains: Nicole Andelfinger, Shannon Watters, Brittany Williams

Aritsts: Maddi Gonzalez, Alexa Bosy

Artiste de couverture: Kris Anka

Synopsis: * Ni la pluie, ni la chaleur, ni les fées espiègles ne peuvent gâcher le plaisir au camp de Miss Qiunzella Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpet pour Hardcore Lady Types!

* Les co-créateurs de Lumberjanes Shannon Watters et Brooklyn Allen, ainsi que Brittney Williams (Goldie Vance), Seanan McGuire (Spider-Gwen: Ghost Spider), et plus encore présentent toutes les histoires amusantes de l’été – et les chatons! – qui prouvent le moment parfait et l’endroit est toujours avec vos meilleurs amis.

* Collecte de Lumberjanes: le plan d’une nuit d’été, Lumberjanes: quelque part qui est vert, et plus encore!

STEVEN UNIVERSE: CRYSTAL CLEAN OGN SC

Prix ​​de détail: 14,99 $

Date de sortie: 17 juin 2020

Écrivain: Talya Perper

Artiste: S.M. Mara

Artiste de couverture: Jamie Loughran

Synopsis: Steven et les Crystal Gems ont beaucoup d’expérience pour sauver la journée, mais lorsque la plage est vandalisée du jour au lendemain, ils devront intensifier et nettoyer la plage tout en trouvant le coupable … ou bien Kofi et les autres sur le Boardwalk n’obtiendra pas de clients! ? Alors que Steven, Garnet, Amethyst et Pearl se rapprochent dans leur enquête, ils obtiennent de l’aide d’une source improbable et découvrent une vérité qu’ils pensaient que les Gemmes de cristal avaient depuis longtemps enterrées.

ANGEL & SPIKE # 11

Prix ​​de détail: 3,99 $

Date de sortie: 24 juin 2020

Écrivain: Bryan Edward Hill

Artiste: Gleb Melnikov

Artistes de couverture:

Couverture principale: Dan Panosian

Couverture de variante B: Gleb Melnikov

Couverture de variante C: Scott Buoncristiano

Couverture incitative: Jonas Scharf

Synopsis: Avec un démon voyou en liberté, Team Spike manque de temps pour sauver la vie d’un garçon innocent, mais Wolfram & Hart prétend avoir la solution. Avec de vrais démons dans l’équation, un accord avec le diable en vaut-il la peine?

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS # 50

Prix ​​de détail: 4,99 $

Date de sortie: 24 juin 2020

Écrivain: Ryan Parrott

Artiste: Daniele di Nicuolo

Artistes de couverture:

Connexion du capot principal: Jamal Campbell

Connexion du couvercle de la variante: Jamal Campbell

Couverture de connexion enveloppante: Jamal Campbell

Couverture incitative: Kris Anka

Couverture incitative: Inhyuk Lee

Synopsis:

• Les MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS et les OMEGA RANGERS – ainsi que de nouveaux alliés surprises – contre The Ointed dans la conclusion de NECESSARY EVIL!

• Tout a conduit au retour choquant d’un personnage préféré des fans si gros que nous avions besoin d’une dernière page GATEFOLD pour le contenir!

• Mais qu’est-ce que cela signifie maintenant que [SPOILER] est de retour?

ANGEL VOL. 2 SC

Prix ​​de détail: 16,99 $

Date de sortie: 24 juin 2020

Écrivain: Bryan Edward Hill

Artiste: Gleb Melnikov

Artiste de couverture: Dan Panosian

Synopsis:

• Avec Angel piégé dans la Hellmouth, la ville de Los Angeles n’a qu’un seul espoir – et c’est SPIKE?

• Soyez témoin de la formation de TEAM SPIKE alors que Winifred Burkle, Charles Gunn et le vieil « ami » d’Angel combattent la marée montante du mal à Los Angeles… s’ils peuvent arrêter de se battre assez longtemps pour combattre les monstres

• Collecte Angel # 5-8.

JIM HENSON’S LABYRINTH CORONATION VOL. 1 SC

Prix ​​de détail: 16,99 $

Date de sortie: 24 juin 2020

Écrivain: Si Spurrier

Artiste: Daniel Bayliss

Artiste de couverture: Fiona Staples

Synopsis: * Bien avant que Sarah ne s’aventure à sauver son petit frère des griffes du roi gobelin, une autre jeune femme a cherché à sauver son enfant d’un sort inconnu dans le Labyrinthe.

* Simon Spurrier (Coda, Jim Henson’s The Power of the Dark Crystal) et Daniel Bayliss (Jim Henson’s The Storyteller: Dragons, Big Trouble in Little China / Escape from New York) présentent un regard saisissant sur les mystères du Labyrinthe lui-même, révélant le sort d’un petit garçon nommé Jareth qui serait un jour roi.

* Collecte les numéros 1 à 4 dans une nouvelle édition à couverture souple!

LUMBERJANES VOL. 14 SC

Prix ​​de détail: 14,99 $

Date de sortie: 24 juin 2020

Écrivains: Shannon Watters, Kat Leyh

Artiste: Dozerdraws

Artiste de couverture: Kat Leyh

Synopsis: Ripley a trouvé une carte au trésor! Les éclaireurs de Roanoke sont impatients de traquer ce qu’ils espèrent être une sorte de trésor mystique de pierres précieuses et de bijoux, des os de dinosaures rad, ou peut-être encore plus de cartes au trésor (que vous devez reconstituer pour trouver un prix ENCORE PLUS GRAND, évidemment)! L’aventure ne fait que commencer!

Les écrivains Shannon Watters et Kat Leyh (Super Cakes) et l’artiste Dozerdraws chassent l’or dans la plus récente collection d’histoires du best-seller du New York Times et de plusieurs séries primées Eisner Award et GLAAD Award où le trésor ultime est l’amitié!

Collecte Lumberjanes # 53-56.