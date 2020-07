Bonne chance en obtenant 100% sur ce quiz Phoebe Buffay

De 1995 à 2004, le monde s’est mis à l’écoute pour rattraper la vie de six amis alors qu’ils naviguent à travers les sombres réalités de la vie à New York des années 90. En dix ans, le spectacle nous a donné un million d’années d’amour, de rires, de larmes et un ensemble de six meilleurs amis. Il y a le funnyman désespéré, maladroit et désespéré pour l’amour Chandler. Son bel et charmant comédien colocataire Joey. De l’autre côté de la salle vit le chef cuisinier et le monstre soigné Monica, et la fashionista auto-impliquée Rachel. Le frère de Monica et colocataire de Chandler, Ross, est le romantique / divorcé désespéré du groupe et un nerd à plein temps.

Mais nous avons laissé l’amie la plus unique de toutes – Phoebe Buffay. Elle est excentrique, un peu petite et enfantine mais finalement une personne gentille et attentionnée. Elle est également dure et intelligente dans la rue depuis qu’elle est dans la rue depuis l’âge de 14 ans. La musicienne autodidacte interprète ses chansons loufoques au Central Perk, le café où les amis traînent tous. Phoebe sert régulièrement de nettoyant de palais ridicule entre le drame Ross / Rachel plus sérieux de la série, et malgré la nature accrue de son personnage, la performance de Kudrow est un banger indéniable.

Et que Phoebe Buffay soit votre personnage d’amis préféré ou non, il ne fait aucun doute qu’elle est la plus stupide des six pistes, animée avec une stupidité attachante de Lisa Kudrow. Sa représentation du personnage lui a valu une nomination aux Golden Globe et lui a valu un Primetime Emmy Award, un Screen Actors Guild Award, un Satellite Award et un American Comedy Award.

Phoebe s’est certainement mise dans des scénarios bizarres au cours des dix saisons de la série et a dit des choses vraiment hallucinantes, mais les avez-vous simplement ri et continué, ou vous en souvenez-vous encore à ce jour? Découvrons-le!

