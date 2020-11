«  Bonne chance  » d’un accord commercial avec les États-Unis sous Joe Biden, dit Boris Johnson

Boris Johnson a déclaré qu’il y avait «de bonnes chances» pour le Royaume-Uni de conclure un accord commercial avec les États-Unis. Le Premier ministre a déclaré qu’il «n’avait jamais cru» qu’un accord serait un «jeu d’enfant», mais qu’il est confiant Il pense également que les perspectives d’action sur le changement climatique ont augmenté après que Joe Biden a été annoncé comme le vainqueur de l’élection présidentielle américaine de 2020.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Cela survient comme le ministre des Affaires étrangères avait prédit que M. Johnson serait en contact avec le président élu Joe Biden « prochainement ». Le Premier ministre a déclaré: « J’ai toujours été un grand enthousiaste pour un accord commercial avec nos amis et partenaires européens, je pense que c’est là pour être fait. » Les grandes lignes sont assez clairs, nous devons simplement continuer et le faire si nous le pouvons. Je l’ai dit hier à Ursula von der Leyen et elle est tout à fait d’accord avec moi. «En ce qui concerne l’accord commercial avec les États-Unis, je suis un étudiant passionné de la politique commerciale des États-Unis et ce sont de durs négociateurs, et j’ai Je n’ai jamais cru que ce serait quelque chose qui allait être un jeu d’enfant sous aucune administration américaine. La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, négocie (Photo: Matt Dunham / AP) «Je pense qu’il y a de bonnes chances que nous fassions quelque chose – Liz Truss et son équipe ont fait d’énormes progrès – et nous continuerons. « De réelles perspectives » de lutte contre le changement climatique M. Johnson a également déclaré qu’avec Joe Biden à la Maison Blanche, il pensait qu’il y avait « la vraie perspective du monde américain. Le premier ministre a déclaré qu’il s’agissait d’une nouvelle positive, car davantage de pays soutiennent l’ambition du zéro net d’ici 2050. Il a ajouté: «Alors le Japon a réussi, la Corée a réussi, même la Chine a mis au point un plan pour le faire. d’ici 2060, ce qui est absolument fantastique pour le monde. pensez maintenant avec le président Biden à la Maison-Blanche à Washington, nous avons la réelle perspective d’un leadership mondial américain dans la lutte contre le changement climatique. «Le Royaume-Uni, comme vous le savez, a été le premier grand pays à fixer cet objectif de zéro net d’ici 2050, nous a ouvert la voie il y a quelques années, et nous espérons vraiment maintenant que le président Biden suivra et nous aidera à obtenir un très bon résultat lors du sommet de la COP26 l’année prochaine à Glasgow. »Boris Johnson a déclaré qu’il attend avec impatience parle de la question du changement climatique avec le président élu Biden.Joe Biden a été annoncé comme le vainqueur des élections américaines samedi (Photo: ANGELA WEISS / AFP / Getty Images) Il a déclaré: «Je suis sûr que le président Biden et Kamala Harris grâce à leur engagement bien connu sur cette question, vont être en mesure d’amener les États-Unis, avec toute leur influence, avec toute leur puissance et toute leur puissance, à se tourner et à se concentrer sur la question du net zéro d’ici 2050. »Félicitations ses félicitations au président élu B Iden samedi, peu de temps après le vote par les radiodiffuseurs américains, Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont remporté l’État de Pennsylvanie, les plaçant au-dessus des 270 voix électorales nécessaires pour vaincre Donald Trump.Malgré ses félicitations, M. Johnson n’a pas encore parlé à M. Biden, ce qui, selon le ministre des Affaires étrangères, se produira «sous peu». Dominique Raab a déclaré à Andrew Marr: «Curieusement, j’ai échangé des messages avec le sénateur Coons (qui devrait être le prochain secrétaire d’État américain), notre ambassade est en contact avec la campagne et je suis sûr qu’il y aura un appel entre le président élu et le Premier ministre sous peu en temps voulu. «Immédiatement après, il y a des plans à mettre en place, nous voulons leur donner le temps et espace pour le faire, mais il est clair que nous sommes enthousiasmés par les opportunités de travailler ensemble. »Boris Johnson est convaincu qu’un accord commercial américain peut être conclu (Photo: AFP / Getty Images) Il a également déclaré qu’il était« confiant [Brexit] Un accord peut encore être conclu »si l’UE fait preuve de« flexibilité »et de« bonne volonté ». Interrogé sur la possibilité de conclure un accord commercial avec l’UE d’ici la fin de la semaine, il a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC:« Je ne le ferais pas faire des hypothèses, c’est la seule chose que nous savons sur le processus du Brexit. «J’ai parlé à David Frost hier, les problèmes sont là où ils sont. Le Premier ministre s’est entretenu avec Ursula von der Leyen, la chef de la Commission, et les négociations sont en cours. «Ce que je dirais, c’est que cela se résume encore à deux questions fondamentales. Il y a des progrès, mais nous devons voir si cela suffit pour nous faire franchir la ligne. «Il y a des intérêts fondamentaux en jeu pour le Royaume-Uni, des points de principe démocratique autour du contrôle de nos lois, le contrôle de nos pêcheries. un État côtier indépendant. «Je ne pense pas que nous puissions les mettre de côté. Mais si l’UE fait preuve de flexibilité, de bonne volonté de nous rencontrer à mi-chemin, je suis convaincu qu’un accord peut encore être conclu. »

