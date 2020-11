Bonham Carter, Brosnan, James, Thompson, Duhamel – betanewsfr

Helena Bonham Carter et Pierce Brosnan joueront dans une comédie romantique « Pas vraiment sanglant », un long métrage réalisé par Joel Hopkins qui explore la véritable histoire de la production de 1914 dans le West End du Pygmalion de George Bernard Shaw.

Dans le film, Shaw (Brosnan) a écrit son chef-d’œuvre Pygmalion (qui sera plus tard adapté dans la comédie musicale oscarisée «My Fair Lady») et est déterminé à ce que la grande Mme Pat Campbell (Bonham Carter) joue le rôle de Eliza Doolittle.

Le film, qui réunit Hopkins et sa star de «The Love Punch» Brosnan, se présente au Royaume-Uni au printemps 2021.

Lily James, Shazad Latif et Emma Thompson joueront dans le titre de travail rom-com «Qu’est-ce que l’amour a avec ça?» pour le réalisateur Shekhar Kapur («Elizabeth»).

Selon Deadline, les détails de l’intrigue sont gardés secrets «mais nous comprenons que la comédie romantique interculturelle concerne l’amour et le mariage et se déroule entre Londres et l’Asie du Sud. Khan et Latif ont tous deux des liens familiaux avec le Pakistan; le premier était bien sûr une fois marié à l’actuel Premier ministre du pays et ancienne icône du cricket Imran Khan.

L’acteur de «Transformers» Josh Duhamel jouera dans le thriller de braquage « Bandit » pour le réalisateur Allan Ungar.

Le scénario de Kraig Wenman, dit THR, «se concentre sur les exploits réels de Gilbert Galvan Jr., un Américain qui s’est évadé de prison et est entré au Canada, devenant un criminel surnommé le Flying Bandit. Galvan était connu pour ses déguisements et la planification de plus de 63 vols de banque et de bijoux, mais c’est une productivité effrontée qui lui a valu une notoriété. Collectionneur du programme de fidélisation, Galvan se rendait en première classe dans différentes villes du pays, volant parfois 3 banques le même jour avant de rentrer chez lui pour le dîner. Galvan détient toujours le record du plus grand nombre de vols consécutifs de l’histoire du Canada.

Le scénario est basé sur le roman à succès de l’auteur Robert Knuckle, «The Flying Bandit», et des interviews du journaliste Ed Arnold avec Galvan Jr.