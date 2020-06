Bon plan sur Amazon : jusqu’à 23% de réduction sur la Surface Pro 7 de Microsoft

Pour ceux qui sont habitués à faire des achats sur Amazon, vous pourrez constater que les promotions sont nombreuses en ce moment. Et c’est le cas de la nouvelle Surface Pro 7 de Microsoft qui profite actuellement d’une remise de 23%. Une promotion qui vous fera économiser 423,99€ sur la version Core i7, 16 Go de RAM et 256 Go de SSD.

Ce que vaut la Surface Pro 7

Le géant Microsoft a réussi avec la Surface Pro un excellent mix entre un véritable ordinateur et une tablette tactile.

Visuellement, cette 7e génération s’appuie sur le design des précédentes versions, mais techniquement plus performant, plus rapide dans les traitements de données, et aussi dotée d’une plus puissante batterie.

Cette dernière bénéficie d’ailleurs de la remise la plus élevée (-23%), elle passe de 1 823,98€ à 1 399,99€.