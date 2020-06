Bon plan : la TV Philips The One de 65 pouces à 699 euros chez Darty

C’est le grand retour du Black Friday chez Darty, puisque plusieurs articles y sont actuellement en promotion. Et c’est le cas actuellement de la TV Philips The One qui est une référence en matière de résolution 4K, et dont le modèle à 65 pouces est passé de 999 euros à seulement 699 euros, ce qui représente une économie de 300 euros.

En général, on recommande de faire des achats lors des soldes, des French Days ou des Blacks Friday, mais cette fois-ci c’est une très belle opportunité pour changer de téléviseurs.

Un must pour regarder des vidéos et jouer à des jeux en 4K

Déjà, il faut savoir que c’est une occasion à ne pas rater par rapport au prix et à la taille du téléviseur qui fait 164 cm ou 65 pouces en diagonale.

Bien sûr comme la plupart des modèles récents, l’écran Philips The One est doté de toutes les fonctionnalités d’une Smart TV avec le système Android TV. Vous pourrez donc accéder au Play Store pour télécharger et installer des applications de streaming par exemple, comme Netflix, Prime Video, MyCanal, Molotov et Disney Plus, et d’autres encore.

À cela s’ajoute, la fonctionnalité Chromecast pour diffuser facilement du contenu sur l’écran depuis un smartphone ou une tablette. Du côté de la connectique, qui est très complète, vous avez 1 port antenne TV, 4 ports HDMI, 1 port Ethernet, 2 ports USB, 1 port jack et 1 port optique.

La TV Philips The One pourra également mettre un peu d’ambiance dans votre pièce, grâce à son design moderne avec ses fines bordures, ainsi que la fonction Ambilight sur 3 côtés.

Et pour finir, le plus important, c’est la qualité de l’image et de l’audio qui est tout simplement incroyable avec une compatibilité 4K UHD, HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision), Dolby audio et même Atmos.

Un téléviseur idéal donc pour regarder vos films et vidéos 4K dans les meilleures conditions, et pour les jeux vidéo sur la PlayStation 4 Pro et la Xbox One X ou même pour les prochaines générations de consoles.