Bon plan : Amazon Echo Dot 3e génération est vendue avec 33% de réduction

Affichée sur le site de vente de ligne d’Amazon depuis quelques jours avec 33% de réduction, la troisième génération d’enceinte connectée d’Amazon est une opportunité à ne pas rater.

En plus de cela, le site vous offre la livraison standard à domicile, car l’appareil est encore en stock et donc pourra être expédié rapidement.

L’occasion est donc arrivée pour vous de vous équiper d’une enceinte connectée performante, pour vivre l’expérience des assistants vocaux.

À quoi ça sert exactement ?

Grâce à l’assistant vocal Alexa, Amazon Echo Dot vous permettra d’accéder à des centaines de requêtes en ligne de votre choix, comme rechercher de recettes de cuisine, consulter la météo et les infotrafic, elle vous permettra également de lire des notifications, des informations en ligne, d’écouter la radio ainsi que de la musique via Deezer ou Spotify, profiter de livres audio via Audible. Vous pourrez également passer des appels vocaux, passer et suivre vos commandes Amazon.

À noter également que de nos jours, nombreux sont les objets connectés qui peuvent également interagir avec cette enceinte connectée.