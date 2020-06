Boîte de vitesses automatique et moteur à essence: une première pour la nouvelle génération de Mahindra Thar!

Mahindra a maintenant officiellement confirmé qu’une boîte de vitesses automatique sera proposée sur la Thar de nouvelle génération. Parallèlement à cela, un moteur turbo-essence de 2,0 litres sera également une première pour le Thar.

Nous vous avions déjà signalé que Mahindra offrira une nouvelle boîte de vitesses automatique avec la nouvelle génération de Thar. Alors que c’était déjà une nouvelle courante, Mahindra a maintenant officiellement confirmé que la Thar Automatic était en préparation. Lors de l’appel des résultats pour l’exercice 2020, Rajesh Jejurika, directeur exécutif, Auto & Farm Sectors chez Mahindra Group, a parlé du nouveau Thar. «Il s’agit d’une initiative phare. Il apporte le produit de base de Mahindra et se décline en une grande variété, agrégats, automatique… les travaux. Cela créera un nouveau segment. »

Mahindra a maintenant officiellement confirmé que la nouvelle génération de Thar aura une option de boîte de vitesses automatique.

Le Mahindra Thar de nouvelle génération sera propulsé par une version mise à jour du moteur diesel 2.2L mHawk de Mahindra qui devrait produire environ 140 ch. Ce moteur sera associé à une transmission manuelle à 6 vitesses en standard avec un système à quatre roues motrices, mais l’ajout d’une option de boîte de vitesses automatique sera une première pour le Thar. Cette nouvelle boîte de vitesses automatique sera un convertisseur de couple Aisin à 6 vitesses.

Mais la boîte de vitesses automatique n’est pas la seule première pour la nouvelle génération de Thar. Mahindra lancera également un moteur à essence sous le capot du Thar cette fois-ci. En fait, le nouveau Thar sera le véhicule de lancement du nouveau moteur turbo-essence de 2,0 litres de Mahindra. Ce tout nouveau moteur appartient à la nouvelle famille de moteurs à essence mStallion de Mahindra et il comportera une suralimentation et une injection directe. Les options de transmission avec le moteur à essence seront également les boîtes de vitesses manuelles et automatiques à 6 rapports.

Ce n’est que la deuxième génération du Thar mais cette fois, l’intention du véhicule est très différente. Présentée uniquement en tant que tout-terrain, la première génération de Mahindra Thar avait presque un culte dans le pays. Cependant, ce SUV de deuxième génération sera présenté comme un produit de style de vie et bien qu’il soit toujours aussi performant sur la route que le Thar d’origine, il sera également axé sur le confort et pas aussi simple que son prédécesseur. Les variantes haut de gamme du Thar comprendront même des fonctionnalités telles que l’infodivertissement à écran tactile (encore une première pour le Thar) avec Apple CarPlay et Android Auto, un affichage multi-informations dans le combiné d’instruments, plusieurs ports USB et des miroirs rabattables.

Pour améliorer encore la polyvalence du nouveau Thar, Mahindra offrira également l’option d’un toit à toit rigide ou d’un toit à toit souple. On parle également de panneaux de toit amovibles, tout comme le Jeep Wrangler. Le Mahindra Thar de nouvelle génération sera un produit beaucoup plus sophistiqué et complet que le modèle de première génération et est l’un des nouveaux lancements les plus attendus de 2020. Le nouveau Mahindra Thar devrait arriver dans les salles d’exposition vers septembre-octobre 2020.