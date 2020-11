Bob’s Burgers Creator se rend en Alaska – / Film

Si vous êtes fan de Bob’s Burgers, alors vous serez probablement intéressé par le premier regard sur le créateur Loren Bouchardnouveau animé Le Grand Nord. À venir à FOX au début de l’année prochaine, la nouvelle comédie familiale suit Nick Offerman en tant que père célibataire vivant en Alaska alors qu’il essaie de garder ses enfants bizarres près de lui. La première bande-annonce est arrivée pour nous donner un aperçu de la série, et il semble que cela pourrait être un nouveau succès pour FOX.

Bande-annonce du Grand Nord

Rejoindre Nick Offerman, qui exprime le patriarche de la famille Beef, c’est Will Forte (MacGruber), Jenny Slate (Grande bouche), Dulcé Sloan (Le spectacle quotidien), Paul Rust (Amour), Aparna Nancherla (Cavalier BoJack), Megan Mullally (Volonté et grâce) et, croyez-le ou non, Alanis Morissette, qui jouera un ami imaginaire de la fille de Beef, Judy, qui apparaît dans les aurores boréales.

Loren Bouchard est productrice exécutive sur Le Grand Nord, mais c’est Bob’s Burgers écrivains et producteurs exécutifs Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin, fait équipe avec Spectacle régulierde Minty Lewis, qui sont les cerveaux derrière la série, et tous les trois agiront en tant que showrunners.

Même si c’est tout ce que nous avons vu Le Grand Nord Jusqu’à présent, ce qu’ils ont créé doit être très bon, car FOX a déjà commandé une deuxième saison de la série avant même le début de la première saison. Au moment de l’annonce plus tôt cette année, le président de Fox Entertainment, Michael Thorn, a déclaré:

« Wendy, Lizzie, Minty et Loren ont livré un spectacle qui incarne si fortement notre marque d’animation qu’ils ne nous ont laissé d’autre choix que de donner à cette série stellaire un renouvellement rapide avant ses débuts en milieu de saison. »

Le Grand Nord est prévue pour la première le dimanche dans le courant de février avec une autre nouvelle série animée appelée Familier. Ils rejoignent tous les deux la gamme empilée Animation Domination de FOX qui comprend déjà les émissions de longue date Les Simpsons, Bob’s Burgers, et Guy de famille, avec la deuxième série Bénissez les harts et Duncanville. Étant donné que l’animation peut être produite à distance beaucoup plus facilement que les productions en direct, FOX s’appuiera probablement beaucoup sur leur ardoise animée pour éviter que leur calendrier ne se tarisse.

Le Grand Nord suit les aventures de la famille Tobin en Alaska, alors qu’un père célibataire fait de son mieux pour garder son étrange groupe d’enfants à proximité, d’autant plus que les rêves artistiques de sa fille unique la conduisent loin du bateau de pêche familial et dans le monde glamour du centre commercial local.

