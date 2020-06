Bobby Berk parle enfin de la nouvelle saison de Queer Eye – Honk News

– – –

Bobby Berk une partie de la série Queer Eye parle enfin de son point de vue sur la nouvelle saison de la série. Il pensait que l’intrigue de la nouvelle saison allait être un désastre total. Au cours de la dernière saison, le Fab Five est envoyé au Japon. La cinquième saison de la série a été diffusée ce mois-ci sur Netflix. La saison a duré 4 épisodes et s’intitule Queer Eye: nous sommes au Japon.

Lors du tournage de la saison au Japon, l’expert en design d’intérieur Bobby et l’autre équipe ont pensé que cela allait littéralement être un désastre. On ne s’attendait pas à ce que la nouvelle saison soit bonne pour la série. Plus tard, Bobby a expliqué que travailler au Japon n’était pas si facile. C’était un défi pour nous tous de terminer la saison là-bas. Le style de travail au Japon était totalement différent.

Les scènes lors du tournage au Japon

Si nous voyons le spectacle se faire aux yeux d’un architecte d’intérieur, ce fut un travail sacrément difficile pour l’équipe. Le tournage au Japon a nécessité beaucoup plus de planification, de temps et d’argent. Toutes les autres saisons de l’émission ont été tournées aux États-Unis, ce fut donc une toute nouvelle expérience pour le casting également. En fait, il semble que l’équipe travaille sur un nouveau projet. Bobby pense que le principal défi pour le tournage était la différence culturelle entre le Japon et les États-Unis.

L’autre gros problème était la différence de langue. Le travail a été assez difficile parce que les gens ont une langue différente. Et travailler avec un traducteur n’était pas toujours une option appropriée pour l’équipe. Tout le monde pensait qu’il serait totalement impossible de se connecter à une personne via une autre personne, c’est-à-dire un traducteur. Eh bien, c’était vraiment difficile de réaliser le tournage là-bas, mais c’était globalement amusant pour le tournage.

En fait, plus tard, l’ensemble du casting a crédité le traducteur pour l’ensemble du travail. Sans aucun doute, il était un coup de main et certains étaient les plus importants pour l’équipe. Tout est finalement arrivé et la nouvelle saison est maintenant terminée. En fait, la saison 6 est également en route, avec 10 épisodes.

Queer Eye est disponible sur Netflix.

