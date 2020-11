Bob Odenkirk est une star d’action maintenant – / Film

Prêt pour Bob Odenkirk aller plein John Wick? Je suis sûr que je suis. Odenkirk, qui s’est révélé être un sacré grand acteur grâce à son travail sur Tu ferais mieux d’appeler Saul et dans des films comme celui de Steven Spielberg La poste, fait maintenant la transition vers l’action star en Personne, un film écrit par John Wick scribe Derek Kolstad et produit par David Leitch, Directeur de Blonde atomique (et co-directeur non crédité du premier John Wick). Les premières images de Personne sont arrivés, et ils ont un Odenkirk sanglant et meurtri qui se bat pour sa vie.

EW a la Personne images de premier regard, qui nous donnent notre premier véritable aperçu de Bod Odenkirk en mode étoile d’action. La trajectoire de carrière d’Odenkirk est sacrément sauvage quand vous vous arrêtez et y pensez. Il a commencé à écrire pour des émissions comme Saturday Night Live et Le spectacle Ben Stiller. Puis son importance a grandi quand il est apparu dans la série de sketchs comiques Monsieur Show. Tout cela a établi Odenkirk comme une figure comique, et cette présence de la comédie a continué même après qu’il a commencé à apparaître dans Breaking Bad.

Mais c’était le Breaking Bad retombées Tu ferais mieux d’appeler Saul cela a aidé à établir qu’Odenkirk était un sacré bon acteur. Il pouvait faire du drame aussi bien que de la comédie, et ses apparitions dans des films comme La poste et Petite femme a confirmé cela. Maintenant, il va encore plus loin avec Personne, un film où l’acteur joue «Hutch Mansell, un père de famille sans prétention qui se recroqueville et se plie lors d’une invasion de domicile. Son trouble de la honte post-traumatique rallume un feu refroidi depuis longtemps à l’intérieur, et il invoque un ensemble de compétences meurtrières secrètes pour une mission de vengeance, pour le voir se retourner de manière spectaculaire et mettre sa famille en plus grand danger.

Personne a été écrit par Derek Kolstad, produit par David Leitch et réalisé par Ilya Naishuller (Hardcore Henry), et selon Odenkirk: «Je voulais vraiment aller très loin à l’extérieur, comme à 180 degrés en dehors de ma zone de confort. Engagez-vous simplement envers ce gars, engagez-vous dans sa rage et engagez-vous à s’engager dans ce qu’il fait. Odenkirk a en fait apporté l’idée du film à Kolstad, et l’acteur a travaillé dur sur ses scènes de combat – et s’est amusé à les faire.

« Les séquences de combat sanglantes étaient aussi amusantes que d’être dans une salle de comédie », a déclaré Odenkirk à EW. «Je veux dire, je n’ai jamais eu autant de plaisir depuis que nous avons écrit Monsieur Show. C’est un effort de groupe. Chaque fois que vous voyez une séquence de combat dans un film qui a un groupe de personnes, dès qu’ils crient «Coupez!», Tout le monde rit. Il y a toute cette interaction et cette résolution de problèmes de groupe qui continue. «

Odenkirk dit également que le film est « plus proche d’un film d’action des années 70 – le gars seul qui marche dans les rues. » Tout cela semble vraiment génial, et je meurs d’envie de voir Odenkirk dans ce genre de rôle. nous aurait pu eu Personne cette année, mais ce bâtard que le coronavirus a fait obstacle. Maintenant, le film devrait arriver 19 février 2021.

