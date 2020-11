Bob McLeod obtient un crédit modifié dans les nouveaux mutants

Bleeding Cool a été le premier à signaler que le nom de Bob McLeod était mal orthographié dans le générique «merci à» pour le film New Mutants. Le co-créateur de la bande dessinée sur laquelle le film est basé, Bob McLeod a exprimé sa frustration à la lecture des nouvelles. Les crédits pour le co-créateur de New Mutants Chris Claremont et Bill Sienkiewicz, artiste sur The Demon Bear, co-créateur d’Illyana Rasputin et contributeur artistique à […]

