Bob Hendrikx conçoit un « cercueil vivant » à partir de mycélium de champignon

Bob Hendrikx, chercheur à la TU Delft, a créé Living Cocoon, un cercueil fabriqué à partir de mycélium qui aide les corps à se décomposer plus rapidement tout en améliorant le sol environnant.Fabriqué à partir de mycélium de champignon, le Living Cocoon contribue activement au processus de compostage du corps après la mort et élimine simultanément les substances toxiques du terre – créant des conditions plus riches pour que les nouvelles plantes poussent. Le cercueil en forme de boîte prend une semaine à pousser, puis, contenant le corps du défunt, il faut environ deux à trois ans pour se décomposer. En comparaison, les enterrements de cercueil conventionnels mettent plus de dix ans à se décomposer dans la terre. Le cercueil prend sept jours pour grandir Hendrikx, qui est chercheur à l’Université de technologie de Delft, espère que ce qu’il appelle un «cercueil vivant» peut créer un système de boucle pour éliminer les morts et réparer certains des dommages causés par les humains à la terre. « Nous vivons actuellement dans le cimetière de la nature », a-t-il dit. « Notre comportement n’est pas seulement parasitaire, il est aussi myope. Nous dégradons les organismes en matériaux morts et polluants, mais que se passerait-il si nous les maintenions en vie? » « Le Cocon vivant permet aux gens de redevenir un avec la nature et d’enrichir le le sol au lieu de le polluer. « Les cercueils aident à nettoyer les polluants du sol lorsqu’ils se décomposent. Décrit par Hendrikx comme » le recycleur de la nature « , le mycélium est la partie filiforme d’un champignon qui pousse généralement sous terre. Sa fonction est de nourrir le champignon en sécrétant des enzymes pour décomposer les polymères biologiques, en facilitant la décomposition et en libérant du dioxyde de carbone dans l’atmosphère. « Mycelium est constamment à la recherche de déchets à convertir en nutriments pour l’environnement », a poursuivi le concepteur. « Il fait la même chose avec les substances toxiques, y compris l’huile, le plastique et le métal. » « Par exemple, le mycélium a été utilisé à Tchernobyl, il est utilisé à Rotterdam pour nettoyer les sols, et certains agriculteurs l’appliquent également pour rendre la terre à nouveau saine. « Living Cocoon met moins de trois ans à se décomposer dans la terre Comme Hendrikx l’a dit à Dezeen, il a d’abord eu l’idée d’utiliser le champignon pour fabriquer un cercueil lors de la Dutch Design Week de l’année dernière, où il a présenté sa maison vivante – des gousses habitables fabriquées à partir de mycélium. « Une fille s’est approchée de moi et m’a demandé ‘Et si ma grand-mère meurt? Puis-je la laisser là-bas?' », a-t-il expliqué. « Et c’est là que j’ai réalisé ce que le mycélium pouvait faire pour nous les humains, nous ramenant cycle de vie et nous permettant de fournir de la nourriture aux plantes. « Le mycélium sécrète des enzymes pour décomposer les sources de nourriture. Chaque cocon vivant est cultivé et formé en sept jours. Pour fabriquer les cercueils, Hendrikx et son équipe mélangent leur type de mycélium préféré avec un substrat organique dans un moule. La nacelle funéraire en forme d’oeuf vise à « changer notre approche de la mort » Le mycélium mange ce substrat, créant une structure tridimensionnelle qui grandit pour remplir la forme du moule dans lequel il se trouve. Comme l’explique le concepteur, l’ensemble du processus de production est passif , ce qui signifie qu’il ne nécessite ni énergie, ni chaleur, ni lumière.La culture des cercueils ne nécessite ni lumière ni chaleurDéveloppés sous la start-up d’Hendrikx basée aux Pays-Bas appelée Loop, les Living Cocoons ont été testés avec l’aide des coopératives funéraires CUVO, basée à La Haye, et De Laatste Eer, basée à Delft.La start-up a commencé à tester son premier lot de dix cercueils de mycélium la semaine dernière lorsqu’ils ont été utilisés pour des funérailles.Les premiers funérailles Living Cocoon ont déjà été effectués.D’autres tests ont également été menés par New Ecovative, société de biotechnologie basée à York, et ont montré que le cercueil lui-même est absorbé dans la terre dans les 30 à 45 jours, dans des conditions de sol hollandaises normales.L’équipe n’a pas encore testé complètement les effets du cercueil sur «Nous voulons savoir exactement quelle contribution il apporte au sol, car cela nous aidera à convaincre les municipalités locales à l’avenir de transformer les zones polluées en forêts saines, en utilisant nos corps comme nutriments», a déclaré Hendrikx. Hendrikx et son équipe travaillent actuellement avec des champignons électroluminescents pour trouver un moyen de les faire pousser du cercueil à travers le sol et au-dessus de la terre comme un marqueur de l’endroit où le corps est enterré. , les champignons éclairants peuvent être utilisés à la place des fleurs ou des lumières que les gens placent généralement sur la tombe. Shaina Garfield redessine la mort avec un cercueil durable Hendrikx, l’un des nombreux designers visant à rendre la mort plus durable. Anna Citelli et Raoul Bretzel ont créé une gousse biodégradable en forme d’œuf pour le défunt qui est enterrée dans la terre avant qu’un arbre ne soit planté au-dessus.Shaina Garfield a également conçu un cercueil écologique qui, comme le Living Cocoon, utilise des champignons pour biodégrader le corps à un rythme plus rapide tout en fertilisant le sol environnant.

