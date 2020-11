Bob Dylan Biopic avec Timothee Chalamet poussé indéfiniment! Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

Bob Dylan est l’une des personnalités les plus emblématiques du siècle dernier pour la culture pop occidentale. Cependant, le dernier souvenir, qui se trouve être un film, rencontre beaucoup de problèmes. Cependant, 2020 est l’année des tragédies, et tout semble être interconnecté et les difficultés financières pour chaque secteur.

L’industrie du divertissement et du cinéma subit un poids énorme de la fermeture des cinémas et des restrictions sur le processus de tournage. En outre, il est assez courant d’annuler des projets à petit budget, car même les productions massives de Marvel & DC ne sont pas hors de question.

Alors que plusieurs fans attendaient anxieusement le projet, l’attente semble s’allonger. Cependant, ce n’est peut-être pas un pack complet sur la fin ultime de l’idée.

Statut du Bob Dylan Biopic à l’heure actuelle: –

Phedon Papamichael est le directeur de la photographie du projet et fait partie intégrante de l’équipe. De plus, avec les rumeurs qui circulent, c’est une curiosité habituelle de connaître l’ampleur du retard ou de l’annulation. Cependant, voici ses déclarations qui ont fait le tour et qui ont fait le buzz récemment: –

«Nous allions faire Bob Dylan avec [director James] Mangold. Cela ne pouvait pas arriver pour le moment, avec Timothee Chalamet sur le passage à l’électrique dans les années 60, et cela aurait été mon troisième film des années 60 d’affilée. «Je ne pense pas que ce soit mort, mais c’est difficile à réussir à l’ère du COVID. parce que tout est dans de petits clubs avec beaucoup d’extras en costumes d’époque, donc vous avez beaucoup de cheveux et de maquillage »

En plus de cela, il a été rapide au point que les fabricants sont toujours à la recherche du projet. Pour le moment, il a été mis sur les tablettes dans un avenir prévisible. Cependant, les acteurs et l’équipe sont toujours en contact avec les producteurs et le réalisateur.

