« Bob » de La Bamba est le nouveau méchant de Mission: Impossible – Africadaidly

Le toujours fiable Esai Morales, réputé pour ses tours dans des films et des séries tels que « La Bamba », « NYPD Blue », « Superfly », « Jarhead 2: Field of Fire » et SyFy « Caprica », a remplacé Nicholas. Hoult comme l’un des mauvais gars sur les deux prochains films « Mission: Impossible ».

Parce que le tournage du septième film «M: I» a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus, comme tant d’autres projets, l’ancien élève de «X-Men» Hoult a été contraint d’abandonner. Morales intervient pour jouer le voyou, confirme le Hollywood Reporter.

Bien que le tournage ne soit pas prévu pour le moment, la production, dirigée par le réalisateur Christopher McQuarrie, a organisé des réunions via le zoom.

« Mission: Impossible 7 » – et sans doute, « Mission: Impossible 8 », qui filmera peu après les équipes de Tom Cruise avec Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Ving Rhames, Shea Whigham, Pom Klementieff, Vanessa Kirby et Henry Czerny. Il doit être publié le 19 novembre 2021.