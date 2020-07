Boateng raconte la douleur des abus racistes à ses coéquipiers du Bayern – Football

in

Pendant des semaines, les joueurs du Bayern Munich se sont montrés solidaires du mouvement Black Lives Matter lors des matchs lorsque Jerome Boateng a été approché par ses coéquipiers pour une conversation plus approfondie.

«Avant notre pause, j’en ai parlé à Joshua Kimmich et Leon Goretzka», se souvient Boateng lors d’un appel vidéo. «Ils m’ont demandé comment soutenir, comment ça se sent, ce qui vous est arrivé lorsque vous étiez plus jeune.

«Je pourrais donc leur raconter mon histoire, quelles ont été mes expériences, et pourquoi est-ce si douloureux et difficile d’entendre ces choses, ou (avoir ces) expériences, puis imaginer des gens plus jeunes, peut-être qu’ils font face à cela pour la première fois , ce que vous pouvez faire, comment les gens peuvent-ils le soutenir. »

Boateng, 31 ans, né à Berlin d’une mère allemande et d’un père ghanéen, a déjà été confronté à des chants de singe lors de matchs.

« Il y a bien sûr des situations qui sont vraiment difficiles à aider, mais vous pouvez toujours aider dans une situation », a déclaré le défenseur. «Bien sûr, quand c’est un groupe contre un, et qu’il n’y a personne à proximité, on ne sait jamais, mais s’il y a quelqu’un à proximité, veuillez appeler la police, aidez-moi, peu importe, car cela peut aider et sauver peut-être une situation dangereuse.

Les joueurs du Bayern prenaient un genou lors des matchs avant la fin de la saison de Bundesliga retardée par la pandémie en juin. Désormais, les champions d’Allemagne se préparent à reprendre le peloton en Ligue des champions la semaine prochaine, en huitièmes de finale contre Chelsea où ils menaient 3-0 dès le match aller en février.

« Je pense que c’est très puissant et très important que nous continuions ce (geste) en Ligue des champions, surtout bien sûr en finale, car le monde entier va regarder », a déclaré Boateng. « Je pense qu’il est important de continuer, et aussi dans d’autres sports, et j’espère que dans certains sports qui ne sont pas encore de retour, j’espère qu’ils se joindront à nous. »

Au-delà de gestes comme prendre un genou, Boateng espère un changement dans le football allemand pour assurer une plus grande diversité au sommet du jeu et plus d’entraîneurs noirs. Daniel Thioune, premier entraîneur noir d’origine allemande dans les ligues professionnelles du pays, a été embauché par Hambourg au début du mois.

« Je souhaiterais bien sûr voir cela plus en Allemagne », a déclaré Boateng, « parce que vous le voyez plus au Royaume-Uni et dans différents pays. »

L’assassinat brutal par la police de George Floyd à Minneapolis en mai a déclenché des appels mondiaux pour la fin de l’injustice et de la discrimination raciales – un message qui a été transmis sur les terrains de football à travers l’Europe.

«Je pense au racisme – on ne peut jamais en faire assez, car on voit à quel point c’est encore mauvais dans le monde en ce moment», a déclaré Boateng. «Si nous en faisions assez, nous ne serions pas encore dans cette situation et n’en parlerions pas. Je suis très clair à ce sujet et tout le monde doit savoir que ce n’est pas quelque chose qui se passe dans un mois.

Partager : Tweet