Bo-Katan dans The Mandalorian Explained, Rick et Morty dans d’autres langues et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou de tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez tout ce que vous devez savoir sur Bo-Katan, le Guerres des étoiles caractère de La guerre des clones qui vient d’apparaître sur le dernier épisode de Le mandalorien. De plus, voyez de quelle scène Rick et Morty sonne comme dans une variété d’autres langues à travers le monde, et visitez le tournage du film de vacances Netflix Jingle Jangle: Un voyage de Noël avec des étoiles Clé Keegan-Michael, John legend, Anika Noni-Rose, et plus.

Tout d’abord, l’épisode le plus récent de la Guerres des étoiles séries Le mandalorien nous a donné le retour de La guerre des clones personnage Bo-Katan. Mais si vous n’avez pas suivi le côté animé de la Guerres des étoiles Univers, vous pourriez avoir besoin d’un rappel sur qui est ce personnage et pourquoi il est si important dans l’histoire mandalorienne. Heureusement, ScreenCrush a ce récapitulatif pour vous.

Ensuite, dans le cadre du Adult Swim Festival ce week-end dernier, Rick et Morty a révélé à quoi ressemblent plusieurs scènes lorsqu’elles sont doublées dans d’autres langues à travers le monde. Ci-dessus, vous pouvez voir la scène impliquant Slut Dragons traduite en français, allemand, brésilien, portugais, espagnol castillan, espagnol latino-américain et polonais.

Enfin, si vous n’avez pas aperçu la folie des vacances de Netflix Jingle Jangle: Un voyage de Noël, puis jetez un œil dans les coulisses du film avec les acteurs Keegan-Michael Key, John Legend, Anika Noni-Rose et le reste de la distribution et de l’équipe. Certains comparent déjà cela à la folie de Le plus grand showman, et vous pouvez le découvrir par vous-même sur Netflix maintenant.

Articles sympas sur le Web: