BMW X5 M lancé en Inde pour un prix de Rs 1,95 Crore!

BMW a largué une bombe de SUV ici en Inde aujourd’hui. BMW a lancé le X5 M en Inde avec des prix à partir de Rs 1,95 crore (ex-showroom, Inde). Le constructeur bavarois accepte déjà les réservations pour le nouveau SUV performant via sa plateforme de vente en ligne. Si vous réservez le nouveau X5 M avant le 31 décembre 2020, vous aurez droit à un avantage spécial d’une expérience d’hospitalité exclusive conçue par le BMW Excellence Club.

Moteur et performances BMW X5 M

Maintenant qu’il s’agit d’une voiture M, commençons par ce qui est au cœur de ce SUV. Le BMW X5 M est propulsé par un moteur V8 biturbo de 4,4 litres qui produit un incroyable 625 chevaux et 750 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à 8 vitesses et la puissance est envoyée aux quatre roues via le système de traction intégrale M xDrive de BMW. BMW affirme que ce SUV peut passer de zéro à 100 km / h en seulement 3,8 secondes. Ces chiffres sont exactement là-haut avec les goûts de l’Audi RS Q8, de la Lamborghini Urus et de la Porsche Cayenne. La vitesse maximale est cependant limitée électroniquement à 250 km / h.

La crédibilité du X5 M en tant que voiture M ne se trouve tout simplement pas sous son capot. BMW a également fait des manipulations ailleurs. Par exemple, il y a des modifications spécifiques au châssis M, une nouvelle suspension adaptative spécifique M avec des amortisseurs à commande électronique et un système de stabilisation active du roulis. Même les freins ont été améliorés avec des freins composés «M». Il existe trois modes de conduite avec lesquels jouer: Piste, Sport et Route. Bien que nous ne puissions penser à personne qui prendrait un X5 M sur la piste. Quelques modes hors route auraient été plus agréables. Après tout, c’est un SUV. Même la Lamborghini Urus a des modes hors route.

BMW X5 M Conception

En termes de design, le X5 M se distingue très clairement du X5 standard. La face est beaucoup plus agressive avec une calandre M double barre noir brillant. Le pare-chocs avant a l’air beaucoup plus sportif avec d’énormes prises et même un tablier. Il y a des branchies M sur le côté et les rétroviseurs aérodynamiques à double bras semblent particulièrement cool. L’arrière semble également beaucoup plus agressif avec un nouveau pare-chocs, deux tuyaux d’échappement et un becquet monté sur le toit. Les roues sont également des roues en alliage léger «M» avec des roues de 21 pouces à l’avant et des jantes de 22 pouces à l’arrière.

Intérieur et caractéristiques de la BMW X5 M

À l’intérieur, la cabine est en grande partie identique au X5 standard, mais il y a certainement quelques touches spécifiques à M. Cela inclut les sièges M-Sports avec un design matelassé, des garnitures en fibre de carbone autour de la cabine et un design matelassé sur mesure pour les garnitures de porte. En termes d’équipement, le X5 M continue avec deux écrans de 12,3 pouces pour l’infodivertissement et l’instrumentation, la recharge sans fil, le toit ouvrant panoramique, la commande gestuelle BMW, le système de son surround Harman Kardon, la climatisation à quatre zones et plus encore. Vous pouvez également opter pour un ensemble de divertissement aux places arrière et un système de son surround Bowers et Wilkins Diamond.

Intérieurs BMW X5 M.

Les caractéristiques de sécurité du X5 M comprennent le régulateur de vitesse avec fonction de freinage, l’avertissement de collision et de piéton avec fonction de freinage en ville, les phares adaptatifs à LED, l’affichage tête haute (HUD) BMW, l’assistant de feux de route et l’assistant de stationnement avec assistant de recul, le tout de série.

Le BMW X5 M rivalise avec les goûts de l’Audi RS Q8 et de la Porsche Cayenne Turbo en Inde. L’Audi RS Q8 est au prix de Rs 2,07 crore tandis que la Porsche Cayenne Turbo est au prix de Rs 1,92 crore. Le X5 M se situe confortablement entre ses rivaux et est un adversaire redoutable aux deux super-SUV.