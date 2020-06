BMW M5 : Savourez la beauté de cette nouvelle version prévue pour 2021

Pour l’année 2021 prochaine, La BMW M5 fera légèrement sa nouvelle esthétique. Les phares et les feux arrière reçoivent de nouveaux éléments, notamment des feux de circulation minimalistes en forme de L au lieu des feux circulaires ou carrés plus traditionnels.

Mécaniquement, la nouvelle BMW M5 n’a pas trop changé. Le modèle de base a toujours un V8 biturbo de 600 chevaux et 553 livres-pieds de couple, et la M5 Compétition obtient 617 chevaux avec le même couple. La suspension du modèle régulier reste la même, mais la M5 Competition reçoit de nouveaux amortisseurs et un réglage de la suspension réglable pour lui donner une conduite plus souple. Elle se voit également dotée d’un nouveau mode de conduite appelé « Track ». En l’activant, on coupe toutes les aides à la conduite, ainsi que le système d’info-divertissement et tout le son qui était en cours de lecture. L’idée c’est juste que vous deviez être complètement concentré lorsque vous conduisez.