BMW lance enfin Android Auto, mais il y a quelques restrictions

BMW a rendu Android Auto disponible dans ses voitures après des années à ne prendre en charge que Apple CarPlay.

La fonctionnalité est sans fil uniquement, du moins pour le moment.

Il n’est pas certain que toutes les voitures compatibles aient cette fonctionnalité à ce stade.

BMW a parcouru un long chemin depuis l’époque où il se détournait d’Android Auto.

Police Android a confirmé que, comme promis en décembre, BMW déploiera Android Auto sur les voitures compatibles (plus à ce sujet dans un instant) en juillet. Alors que l’interface du smartphone embarqué semble être arrivée dès le début du mois, comme pour certains propriétaires de la Série 3 en Europe, elle est clairement disponible aux États-Unis – APRichard Gao a obtenu de l’aide sur son Z4 2020 après une mise à jour du firmware.

Nous avons demandé à BMW s’il pouvait commenter la disponibilité, y compris un calendrier pour savoir quand toutes les voitures éligibles recevront une assistance.

Il y a quelques mises en garde. Plus important encore, Android Auto sur les BMW est uniquement sans fil. Cela limite la compatibilité avec les téléphones Google Pixel (plus quelques appareils Nexus) et certains modèles Samsung. De plus, seuls certains véhicules BMW prennent en charge cette fonctionnalité. Vous aurez besoin d’au moins iDrive 7.0, puis uniquement sur les lignes de modèles 3, 5, 7, 8, X3, X5 et X7. Si vous conduisez un modèle différent ou que vous ne parvenez pas à obtenir le dernier firmware, vous n’avez pas de chance.

Vous pourriez également rencontrer le hoquet, du moins à ce stade précoce. Gao a déclaré qu’il obtenait occasionnellement des bégaiements de lecture de musique «toutes les quelques minutes», sans parler des déconnexions complètes qui nécessitaient de rétablir manuellement le lien.

Même ainsi, c’est un grand pas en avant. BMW est l’un des rares retards majeurs pour Android Auto, ayant exclusivement pris en charge Apple CarPlay pendant des années. Des marques comme Chevy, Honda et Jaguar Land Rover soutiennent la technologie depuis des années, si ce n’est généralement par le biais de connexions filaires. Bien que cela ne rende pas tout à fait le logiciel d’infodivertissement omniprésent de Google, il est maintenant au point où vous n’avez pas à être trop pointilleux dans votre choix de trajet.