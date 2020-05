BMW dévoile le nouveau lifting Gran Tourismo des séries 5 et 6!

BMW a introduit des changements cosmétiques de bon goût et beaucoup plus de technologie sur le nouveau lifting de la Série 5 et du Gran Tourismo Série 6. Il existe également deux nouvelles variantes hybrides rechargeables pour la série 5.

Après avoir taquiné la toute nouvelle Série 5 il y a environ une semaine, BMW a maintenant dévoilé le lifting de la Série 5 2020. Cette mise à jour vient comme un lifting de mi-vie pour la série 5 qui comprend essentiellement quelques changements cosmétiques de bon goût et beaucoup de technologies intelligentes à bord. Parallèlement à la série 5, BMW a également mis à jour la Gran Tourismo série 6, qui propose un ensemble de mises à jour similaires, comme la série 5.

BMW a dévoilé le nouveau lifting de la Série 5 2020 à l’international.

Nous vous avions déjà révélé les détails de conception de la série 5 mise à jour à partir de photos d’espionnage et d’images teaser plus tôt. La BMW Série 5 2020 et la Gran Tourismo série 6 reçoivent une nouvelle calandre ornée de phares à LED redessinés qui sont maintenant plus fins qu’auparavant. Heureusement, la calandre n’a pas grossi de façon alarmante et est toujours bien proportionnée avec le reste de la voiture.

La nouvelle BMW Série 5 propose des changements cosmétiques très récents et beaucoup plus de technologie également.

Le profil latéral reste plus ou moins identique pour la voiture mais à l’arrière, il y a de nouveaux feux arrière à LED. Les deux voitures obtiennent également de nouveaux pare-chocs avec des conceptions différentes pour les différentes options de finition. Les voitures illustrées ici sont équipées du groupe M Sport. Ce qui est aussi nouveau, ce sont les roues. BMW propose différentes conceptions de roues allant de 18 à 20 pouces ainsi que de nouvelles roues BMW Air Performance de 20 pouces en option.

BMW a également mis à jour la Gran Tourismo série 6

L’intérieur des deux voitures reste cependant relativement inchangé. Vous obtenez le combiné d’instruments de 12,3 pouces et les écrans d’un système d’infodivertissement central de 10,25 pouces, tout comme la voiture avant le lifting, mais il y a deux nouvelles options de garniture de cabine avec des inserts noir brillant. Là où BMW a vraiment amélioré le jeu, c’est dans la technologie qu’ils offrent sur les deux voitures. Il existe un nouveau système de navigation actif avec avertissement de sortie de voie et aide au changement de voie. Il existe également une aide au stationnement en option avec une fonction d’aide à la marche arrière supplémentaire.

La BMW Série 6 Gran Tourismo bénéficie d’une mise à jour de configuration similaire à celle de la Série 5.

Une autre nouveauté sur les nouvelles BMW Série 5 et Série 6 Gran Coupé est le nouvel enregistreur de conduite BMW qui enregistre jusqu’à 40 secondes de séquences vidéo à partir de points autour du véhicule. Le système d’exploitation du système d’infodivertissement a également été mis à jour et il offre désormais une connectivité et une prise en charge accrues des applications. Les deux voitures sont désormais également capables de recevoir des mises à jour OTA.

Ce sont les intérieurs du nouveau lifting des BMW Série 5 et Série 6 Gran Tourismo.

Avec cette mise à jour, BMW a également introduit deux nouvelles variantes hybrides plug-in 48V sur la Série 5. Ces variantes hybrides rechargeables sont connues sous le nom de 530e et 545e, où le moteur à essence est accouplé à un moteur électrique synchrone. En Inde cependant, BMW devrait conserver les options actuelles du groupe motopropulseur que nous avons déjà en vente. Cela inclut les variantes 530i, 520d et 530d. Aucune variante hybride rechargeable n’a cependant été introduite pour la Série 6 GT. En Inde, BMW vend trois variantes des variantes 6-Series GT – 620d, 630d et 630i. Les deux voitures sont également proposées avec la transmission intégrale BMW xDrive. Ces cosmétiques et changements et nouvelles technologies seront également proposés très prochainement sur le M5. Attendez-vous à ce que le lifting Gran Tourismo des séries 5 et 6 arrive en Inde d’ici la fin de 2020.