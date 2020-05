Blumhouse, Gimlet Set The Horror of Dolores Roach Series sur Amazon

Un peu plus d’un an après que Gimlet Pictures et Blumhouse Television ont annoncé qu’ils cherchaient à faire venir écrivain et réalisateur Aaron Markpodcast de L’horreur de Dolores Roach à la série, le projet a trouvé un foyer chez Amazon. Date limite Hollywood rapporte qu’une salle d’écrivains virtuelle est en cours de création avec Dara Resnik (Pommes Accueil avant l’obscurité) rejoignant l’adaptation en tant que showrunner et travaillera aux côtés de Mark, qui sera le stylo de l’adaptation de la série et du produit co-exécutif. Le podcast fictif original était basé sur la pièce d’une femme de Mark Empanada Loca, écrit spécialement pour Daphne Rubin-Vega, qui est reconnu par Mark comme ayant eu une influence majeure sur l’établissement du personnage principal. Gimlet Pictures ‘ Chris Giliberti et Justin McGoldrick servir de producteurs exécutifs aux côtés de Blumhouse TV Jason Blum, Marci Wiseman, et Jeremy Gold, Rubin-Vega étant producteur-conseil. Diffusé pour la première fois en 2018 et composé de 13 épisodes, voici un aperçu de la ligne de connexion officielle du drame audio.

Un podcast de fiction scénarisé de Gimlet, The Horror of Dolores Roach met en vedette Daphne Rubin-Vega et Bobby Cannavale. Après seize ans de prison, l’indomptable Dolores Roach retourne dans un quartier de New York qui a radicalement changé en son absence. Son petit ami disparu, sa famille disparue depuis longtemps, Dolores n’est reconnue que par un vieil ami stoner, Luis, qui donne à Dolores la chambre et la pension et lui permet de faire des massages pour de l’argent dans l’appartement du sous-sol sous sa boutique empanada délabrée. Lorsque la promesse de sa stabilité retrouvée est rapidement menacée, « Magic Hands Dolores » est poussé à l’extrême pour survivre. Maintenant cachée, Dolores raconte son histoire grotesque de Eat or Be Eaten, sa légende urbaine macabre de l’amour, de la trahison, de l’herbe, de la gentrification, du cannibalisme et de la survie des plus aptes. The Horror of Dolores Roach est écrit et réalisé par Aaron Mark.

Date limite Hollywood (exclusif)

Le post Blumhouse, Gimlet Set The Horror of Dolores Roach Series sur Amazon est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook