Blumhouse Dracula s’en tiendra au roman – / Film

Karyn Kusama, Directeur de Le corps de Jennifer, L’invitation, et Destructeur, devrait augmenter Dracula de sa tombe moisie pour Blumhouse, et ça vaut la peine d’être excité. Bien sûr, il existe d’innombrables prises de vue sur le nombre de suceurs de sang de Bram Stoker, mais Kusama est un réalisateur unique et passionnant pour aborder ce matériau. Et dans une récente interview, la cinéaste montre clairement qu’elle ne va pas adopter la même vieille approche de l’histoire.

Je suis amoureux du travail de Karyn Kusama depuis que j’ai été époustouflé par L’invitation, un thriller angoissant qui ne lâche jamais du début à la fin. Kusama a suivi cela avec les criminellement sous-estimés Destructeur, et avant cela, elle a dirigé le tout aussi sous-estimé Le corps de Jennifer (elle a également dirigé le Aeon Flux film, mais ne nous détournons pas de ça). Maintenant, le réalisateur va s’adapter Dracula pour Blumhouse, et je ne pourrais pas être plus excité.

Au cours d’une interview avec le Kingcast (via Bloody Disgusting), Kusama a révélé un aperçu de son point de vue sur Dracula, l’appelant «une adaptation assez fidèle du roman de Bram Stoker», et ajoutant:

«Je pense que quelque chose qui est négligé dans les adaptations de Dracula dans le passé est l’idée de plusieurs voix. En fait, le livre est rempli de différents points de vue. Et le seul point de vue auquel nous n’avons pas accès, et la plupart des adaptations donnent accès, c’est Dracula lui-même. Je dirais donc, à certains égards, que ce sera une adaptation appelée Dracula, mais ce n’est peut-être pas le même genre de héros romantique que nous avons vu dans le passé … dans les interprétations passées de Dracula. «

Croyez-le ou non, même s’il y a environ dix milliards Dracula adaptations, presque aucune ne colle au matériel source de Bram Stoker. Le film qui se rapproche le plus est le style de Francis Ford Coppola Dracula de Bram Stoker, mais même cela change les choses en faisant du vieux Drac une figure tragique et romantique. En fait, à peu près tous les Dracula le film transforme le nombre de vampires en un personnage de style romantique gothique, mais ce n’est pas le cas dans le roman de Bram Stoker.

En fait, le livre de Stoker garde Dracula principalement en arrière-plan. À l’exception des chapitres d’ouverture, où Jonathan Harker est coincé dans le château de Dracula, Dracula n’apparaît que brièvement dans le roman, et quand il se présente, il n’est pas romantique – il est purement diabolique. On dirait que Kusama s’en tient à cela, et cela la rendra certainement Dracula se démarquer du pack.

