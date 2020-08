Blue Mail a lancé le Play Store, les développeurs disent ses représailles de la part de Google

Blue Mail, une application de messagerie populaire, n’est plus disponible sur le Google Play Store.

Blix, les créateurs de l’application, affirme que la suppression est une tactique de représailles de Google en raison de la coopération de Blix dans l’enquête antitrust en cours.

Si vous êtes un utilisateur de Blue Mail, vous ne verrez aucun problème à moins que vous ne réinitialisiez votre appareil en usine ou que vous changiez de téléphone.

Aujourd’hui, l’application de messagerie populaire Blue Mail a été supprimée du Google Play Store. Une recherche sur le magasin pour l’application au moment de la publication de cet article n’a renvoyé aucun résultat autre que des applications similaires.

Blix, la société de développement derrière Blue Mail, n’a pas tardé à appeler le retrait comme une mesure de représailles de Google. Blix affirme que Google riposte en raison de l’implication de Blix dans les enquêtes antitrust en cours sur Google, Amazon, Facebook et Apple.

Google a dit Le Washington Post qu’il examinait la question mais n’a pas fait de commentaire direct sur la suppression de Blue Mail.

Suppression du Blue Mail: représailles?

Ben Volach, le fondateur de Blix et co-créateur de Blue Mail, a publié le tweet suivant il y a quelques heures après avoir appris la suppression:

Google vient de lancer @BlueMail hors du magasin sans préavis. Nous y sommes depuis plus de 6 ans! Si ce n’est pas des représailles en raison de notre rôle dans l’audience du Congrès, alors qu’est-ce que c’est? @davidcicilline Apple et Google doivent être réglementés. 2 gardiens pour les gouverner tous @sundarpichai @tim_cook pic.twitter.com/s9TNCcdegF – Ben Volach (@benvol) 31 juillet 2020

Selon Volach, Blix n’a appris la suppression que lorsque les utilisateurs qui changeaient de téléphone ont commencé à demander pourquoi ils ne trouvaient pas l’application sur le Play Store. Volach dit qu’il n’y a eu aucun avis de Google avant la suppression de l’application, et donc aucun moyen pour Blix de résoudre le problème qui a poussé Google à prendre la décision de le supprimer.

Plus tard, Blix a déclaré que Google l’avait informé que la suppression était due à la copie par Blue Mail d’une autre application. Cependant, il n’est pas clair si Google a donné à Blix suffisamment d’informations pour résoudre la situation ou non. Puisque l’application est actuellement indisponible, nous allons supposer que c’est un non.

Blix a une histoire troublée avec les magasins d’applications

Bien que Blue Mail soit incroyablement populaire (et l’une des applications de messagerie que nous recommandons), il a eu sa juste part de controverses. Sur le Mac App Store, l’application avait été supprimée par Apple après qu’Apple ait sorti un produit qui, selon Blix, était remarquablement similaire à Blue Mail. Blix a poursuivi Apple pour cet incident.

Au cours de l’enquête antitrust en cours sur Apple, la société a déclaré qu’elle ne ripostait ni n’intimidait ses concurrents. Blue Mail a depuis été restauré sur le Mac App Store.

Blix avait également précédemment accusé Google de braconner ses idées lorsque cette dernière société avait annoncé qu’elle intégrerait son application de chat dans Gmail sous une forme similaire à Blue Mail.

Volach dit que Blix a coopéré avec les autorités liées aux enquêtes antitrust en cours. Il reste à voir combien de temps Blue Mail sera hors du Play Store ou si Google donnera à Blix un compte rendu détaillé derrière le raisonnement de sa suppression.