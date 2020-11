Blue Ivy Carter raconte son premier livre audio

2020-11-09 20:30:05

Blue Ivy Carter – la fille de huit ans de Beyonce et Jay-Z – a raconté le livre audio ‘Hair Love’, basé sur un court métrage de Matthew A. Cherry.

La fille de Beyoncé et Jay-Z, âgée de huit ans, a lancé sa carrière en grand avec l’aventure du livre audio, qui la voit raconter l’histoire qui était à l’origine un court métrage d’animation du même nom primé aux Oscars de Matthew A. Cerise.

Matthew a annoncé la nouvelle lundi (09.11.20), avec un clip vidéo de neuf secondes partagé sur Twitter, dans lequel Blue Ivy pourrait être entendu présenter l’histoire.

Elle a déclaré dans l’extrait: «Dreamscape présente ‘Hair Love’, de Matthew A. Cherry. Rapporté par Blue Ivy Carter. »

«Hair Love» est une histoire courte et raconte l’histoire d’un père afro-américain qui essaie de coiffer sa fille pour la première fois.

Le livre audio dure quatre minutes et est disponible via Audible.

Pendant ce temps, la mère de Blue Ivy, Beyoncé, a récemment déclaré qu’elle « avait compris son pouvoir » une fois qu’elle était devenue mère.

La hitmaker de ‘Formation’ – qui a également des jumeaux de trois ans Rumi et Sir avec Jay-Z – a admis que la maternité était sa « plus grande inspiration » et a déclaré qu’elle voulait que ses enfants grandissent en se sentant « vraiment vus et appréciés ».

Elle a expliqué: « Quelque chose s’est fissuré en moi juste après avoir donné naissance à ma première fille. À partir de ce moment-là, j’ai vraiment compris mon pouvoir, et la maternité a été ma plus grande inspiration. C’est devenu ma mission de m’assurer qu’elle vivait dans un monde. où elle se sent vraiment vue et appréciée. J’ai aussi été profondément inspirée par mon voyage en Afrique du Sud avec ma famille. Et, après avoir eu mon fils, Sir Carter, j’ai senti qu’il était important d’élever et de féliciter nos garçons et de m’assurer qu’ils grandissent avec suffisamment de films, de livres pour enfants et de musique qui favorisent l’intelligence émotionnelle, la valeur de soi et notre riche histoire. C’est pourquoi le film lui est dédié. «

