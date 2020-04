Blu-ray Review – Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: The Rise of Skywalker, 2019

Réalisé par J.J. Abrams.

Avec Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid , Dominic Monaghan, Greg Grunberg, Jimmy Vee et Billy Dee Williams.

SYNOPSIS:

La Résistance survivante affronte à nouveau le Premier Ordre dans le dernier chapitre de la saga Skywalker.

Le dernier chapitre du Guerres des étoiles Skywalker Saga a frappé des étagères blu-ray pour que les fans possèdent et complètent leur collection. Le directeur sortant J.J. Abrams fournit une conclusion suffisamment satisfaisante à la trilogie de la suite, bien que ce ne soit pas sans quelques défauts flagrants dans sa structure narrative qui se précipite vraiment à travers l’histoire. La force de la distribution ainsi que quelques séquences d’action passionnantes aident à sauver Star Wars: The Rise of Skywalker, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu’il aurait pu y en avoir plus. Les bonus sur le blu-ray donnent un aperçu intrigant de la production du film et de tout le travail qu’Abrams et son équipe y ont consacré, bien que cela ne soit pas suffisant pour influencer certaines opinions.

Dans Rise of Skywalker, Rey, Finn et Poe dirigent la Résistance alors que l’empereur Palpatine, qui serait décédé, revient de la tombe et travaille avec Kylo Ren pour détruire la Résistance et les Jedi afin de contrôler la galaxie. Le trio doit trouver et arrêter Palpatine avant que la galaxie ne succombe à son règne tandis que la rivalité de Rey et Kylo s’approfondit au milieu de secrets gardés depuis longtemps.

La chose qui fait Rise of Skywalker réussir le plus est la force du casting. Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaac brillent ensemble en tant que nouveau trio de la franchise et fournissent ensemble certains de leurs meilleurs travaux dans la trilogie de la suite. Leur chimie donne aux relations entre les personnages l’impression qu’il y a une confiance méritée entre eux. Les plaisanteries qu’ils ont sont bien jouées, en particulier les scènes où Ridley et Isaac se disputent sur ce qu’il faut faire ensuite. Adam Driver continue d’être un voleur de scène comme Kylo Ren et prouve une fois de plus qu’il est parmi les meilleurs acteurs de la nouvelle trilogie. Bien que sa performance ne soit pas aussi nuancée et complexe que The Last Jedi, Driver vous fait toujours vous demander où se dirige le voyage de Kylo et explore certains des sentiments compliqués qu’il a envers lui-même, Rey et sa famille.

Il serait difficile de ne pas mentionner la regrettée et grande Carrie Fisher, dont l’absence a nécessité l’utilisation de séquences inédites d’Abrams ». le réveil de la force et d’autres documents pour permettre à la princesse Leia de se faire envoyer correctement. L’apparence de Fisher est assez bien gérée compte tenu de ce avec quoi ils ont dû travailler et faire avec respect, donnant à Leia la gravité appropriée que son rôle dans la franchise mérite. Le retour de Billy Dee Williams en tant que Lando mérite d’être célébré, bien que son rôle ne soit pas assez grand et aurait probablement pu être utilisé un peu plus tandis que Mark Hamill donne une belle, bien que trop brève, performance comme Luke qui clôture l’arc de son personnage dans ce trilogie. Le C-3P0 d’Anthony Daniels offre quelques moments émotionnels qui sont malheureusement plus tardifs, bien que Joonas Suotamo donne à Chewbacca de bons moments, y compris une réaction très déchirante. Et bien sûr, Ian McDiarmid se remet facilement à la place de Palpatine, suintant si bien cette méchanceté classique.

Malgré la force de la plupart des acteurs, La montée de Skywalker ne tient pas aussi bien à cause de son histoire. Les 45 à 60 premières minutes sont une ruée complète alors qu’Abrams et le scénariste Chris Terrio passent rapidement d’une scène à la suivante sans donner beaucoup de marge de manœuvre pour que les moments des personnages ou les développements de l’intrigue se fondent complètement. Par exemple, plutôt que de construire pour le retour de Palpatine, il est introduit presque immédiatement et révèle certains secrets qui changent complètement le début de la trilogie de la suite, mais il n’est pratiquement pas mentionné par la suite pour le reste du film. Les autres retcons d’Abrams, que ce soit les histoires de Rey, Poe ou même Palpatine, se sentent un peu chauves-souris et ne s’additionnent pas tout à fait dans le contexte plus large de la Saga, le laissant à du matériel supplémentaire comme la romanisation ou le livre d’art à combler les lacunes de l’histoire.

Un autre aspect qui blesse le film est, bien qu’il soit le dernier chapitre non seulement de cette trilogie mais de la Saga dans son ensemble, Rise of Skywalker présente un tas de nouveaux personnages dont les rôles semblent avoir pu être pris par des personnages existants et ne pas manquer un battement. Le général du Premier Ordre de Richard E. Grant ou le scientifique ou historien de la résistance de Dominic Monaghan prennent du temps sur les rôles de Domnhall Gleeson, Lupita Nyong’o, Billie Lourd et surtout Kelly Marie Tran. Les deux seuls nouveaux venus à ajouter quelque chose au film sont le chasseur de primes de Keri Russell Zori Bliss et Jannah de Naomi Ackie, une autre Stormtrooper qui s’est rebellée. Les deux apportent quelque chose de nouveau au film et offrent à Poe et Finn une nouvelle perspective. Bien que le rôle d’Ackie ne soit pas assez important, elle utilise toutes les scènes dans lesquelles elle se trouve assez bien pour créer une relation agréable avec Boyega et un arc empathique pour elle. Cela n’empêche pas l’histoire de se sentir si gonflée de nouveaux personnages que les personnages existants, ceux qu’Abrams lui-même a présentés dans le réveil de la force, se laisser distancer assez mal – y compris les infâmes Chevaliers de Ren qui deviennent le nouveau capitaine Phasma dans la façon dont ils ne font vraiment rien dans tout le film.

Bien que les éléments de l’histoire ne tiennent pas, Rise of Skywalker est au moins assez divertissant avec ses séquences d’action. Abrams devient assez créatif avec certains des nouveaux paramètres pour donner aux fans, nouveaux et anciens, quelque chose de nouveau à voir. Les combats au sabre laser n’ont rien de nouveau Guerres des étoiles, mais le combat de Rey et Kylo alors que leurs esprits sont rapprochés avec la paire changeant de manière transparente leurs emplacements à la perspective de l’autre est l’un des combats les plus innovants visuellement de la Saga, bien que leur combat parmi les ruines de l’étoile de la mort avec de gigantesques vagues s’écrasant autour d’eux soit probablement le point culminant. D’autres séquences comme la poursuite du speeder du désert sont également assez divertissantes, bien que l’apogée semble un peu trop similaire à Le retour des Jedi avec le choix Palpatine forces sur Rey. Même alors, Abrams propose quelque chose de différent avec une invasion terrestre sur un Star Destroyer aéroporté – une invasion terrestre dirigée par une cavalerie de chevaux spatiaux non moins.

Les fonctionnalités spéciales incluses sont:

L’héritage Skywalker – Un documentaire de deux heures sur la réalisation du film. C’est évidemment un documentaire très long et approfondi qui est à la fois intrigant et sincère à regarder. Il y a beaucoup de trucs sympas qui sont examinés dans le document, comme la chorégraphie des combats au sabre laser, le développement des bases de la Résistance ou Abrams discutant des voyages des personnages. C’est émouvant non seulement pour le regard dans le film Skywalker « final », mais pour des points comme le retour de Billy Dee Williams à la franchise ainsi que la façon dont ils ont utilisé les images anciennes et inutilisées de Carrie Fisher pour compléter l’histoire de Leia après son décès prématuré.

Pasaana Pursuit: Création de la course-poursuite (14 min) – En regardant comment la poursuite du speeder du désert a été développée, y compris la construction des speeders de Rey, Poe et Finn et des speeder boosters du First Order. L’équipe de production se penche sur les aspects techniques dans des looks vraiment cool dans les coulisses de cette séquence. Un aspect intéressant était la façon dont ils ont tourné sur place dans le désert de Jordanie, mais ont également apporté des écrans verts géants à l’endroit afin qu’ils ne sacrifient pas complètement le cadre et le temps ensoleillé qui leur étaient offerts.

Étrangers dans le désert (6 min) – Un bref aperçu de la création de Pasaana et pourquoi Abrams et son équipe ont choisi de tourner en Jordanie. Cela montre surtout comment ils ont construit leur camp de base de films et travaillé avec les services jordaniens pour filmer à travers le désert. Malheureusement, le titre est un peu trompeur car vous ne voyez pas vraiment comment ils ont conçu les nombreux extraterrestres vus lors de la célébration de Pasaana ou de son bidonville. C’est toujours une bonne fonctionnalité qui met en évidence le travail en coulisses de l’équipage, mais aurait davantage profité en présentant également la création de nombreux extraterrestres.

J-0: Clé du passé (6 min) – Une partie importante du film tourne autour de la découverte du navire entrevu dans l’enfance de Rey. Cette fonctionnalité explore la création de la dernière Guerres des étoiles navire et comment l’équipe voulait faire en sorte qu’il ne ressemble à aucun autre navire Guerres des étoiles, mais plus important encore, il examine également l’introduction du nouveau personnage droïde D-0 de la franchise. C’est un bon aperçu, quoique bref, de la façon dont ils ont conçu D-0 et fait de sa personnalité un contraste frappant avec les droïdes comme BB-8 ou R2-D2.

Warwick & Son (6 min) – Warwick Davis a repris le rôle de Wicket the Ewok pour une brève apparition à la fin du film aux côtés de son vrai fils Harrison. Cela montre le développement des costumes Ewok, qui est un look assez soigné, et il est clair à quel point cela signifie pour Davis de reprendre Wicket même pour une brève apparition avec son fils. Il comprend également de bonnes images en coulisses de Warwick enfant dans le tournage de Le retour des Jedi ainsi que ses autres rôles dans la franchise, qui comprennent des apparitions dans La menace fantôme, The Last Jedi, Rogue One et Solo. Son rôle dans ce film peut se résumer à un clin d’œil nostalgique aux fans, mais le long métrage est toujours un bel et sincère hommage aux contributions de Davis.

Cast of Creatures (8 min) – Cela donne un aperçu plus approfondi des nombreux extraterrestres et créatures vus tout au long du film et de la façon dont ils ont été développés. Le développement des Orbaks, les chevaux spatiaux susmentionnés, ainsi que la révélation que pour ce film Maz Kanata de Lupita Nyong’o n’a pas été capturé en mouvement comme les deux précédents, mais en fait un animatronique qui a été construit, sont particulièrement remarquables. À l’exception de quelques gros plans pour exprimer plus d’émotion, Maz était entièrement animatronique, ce qui a été une surprise à apprendre (et peut expliquer pourquoi elle est si peu vue dans le film).

Star Wars: The Rise of Skywalker a beaucoup de potentiel que vous pouvez ressentir, mais il ne le rencontre tout simplement pas très bien. Les acteurs principaux se débrouillent bien ensemble, mais les nouveaux personnages prennent trop de temps par rapport aux personnages déjà existants tandis que l’histoire ne coule pas aussi bien qu’elle le devrait, car Abrams se précipite d’une scène à l’autre. Les caractéristiques spéciales sont perspicaces et donnent un bon aperçu de la production du film, même si elles ne vont probablement pas influencer quiconque a apprécié ou non le film lors de leurs premières visionnages.

