Blu-ray Review – Screamers (1995)

Screamers, 1995.

Réalisé par Christian Duguay.

Avec Peter Weller, Roy Dupuis, Jennifer Rubin, Andrew Lauer et Liliana Komorowska.

SYNOPSIS:

Sur une planète minière ravagée par la guerre, les scientifiques de l’Alliance ont créé des machines à tuer à réplication automatique appelées «hurleurs» pour éliminer leurs ennemis de l’ONÉ.

Dans un avenir lointain en 2078, sur la planète minière de Sirius 6B, une guerre fait rage entre un groupe d’anciens mineurs et scientifiques connus sous le nom de L’Alliance et un autre groupe de mineurs connu sous le nom de NEB (New Economic Bloc) en tant que deux parties. se battre pour l’extraction d’une substance qui assurera la survie de la Terre. L’extraction de cette substance a entraîné des décès dus aux radiations parmi les mineurs, d’où la guerre entre les mineurs et les syndicats. Pour aider à atténuer le problème, les scientifiques de l’Alliance ont créé des «épées mobiles autonomes» – ou des hurleurs, pour leur donner leur surnom – pour cibler et tuer des agents de l’ONÉ.

Screamers sont des armes de chasse à lame qui creusent leur chemin à travers le sol avec d’énormes scies circulaires, repérant le rythme cardiaque de leurs victimes potentielles. Jusqu’à présent, les agents de l’ONÉ portaient des onglets spéciaux qui annulent leurs signaux de battement de cœur, mais un soldat de l’ONÉ est tué par un crieur – ainsi appelé en raison du bruit aigu qu’ils font lorsqu’ils attaquent – tout en essayant de délivrer un message sur une trêve , provoquant le commandant de l’Alliance Joe Hendricksson (Peter Weller – RoboCop) pour enquêter en pénétrant profondément dans le territoire ennemi et en affrontant non seulement l’ennemi potentiel de l’ONÉ, mais aussi la nouvelle race de hurleurs qui ont pris une forme humaine et ne semblent pas être en mesure de lire les onglets qui devraient le protéger.

Cela ressemble à l’intrigue d’une histoire de Philip K. Dick, n’est-ce pas? C’est parce que c’est, ce qui signifie que Screamers – basé sur sa nouvelle histoire Second Variety – siège aux côtés Rappel total, Blade Runner et Rapport minoritaire comme un autre monstre de la science-fiction dystopique adapté à l’écran pour être immortalisé pour toujours en tant que favori culte. Cependant, il existe des différences distinctes, principalement – mais pas exclusivement – dans le département du budget, entre ce film et ceux mentionnés qui retiennent Screamers et l’ont (jusqu’à présent) empêché qu’il atteigne le statut de culte d’autres adaptations de Philip K. Dick.

Pour commencer, le casting est plutôt bon; Peter Weller montre qu’il peut faire le truc (anti) héros bourru aussi bien que Michael Biehn, Kurt Russell ou tout autre acteur d’action charismatique de l’époque qui n’était ni Schwarzenegger ni Stallone. Il a peut-être déjà coupé ses dents RoboCop mais ici, il peut faire un peu plus et prouver qu’il peut diriger un casting, bien que Joe Hendricksson soit assez finement écrit en tant que personnage et pas très sympathique, donc c’est à Weller de le rendre au moins un peu plus engageant que la façon dont il était écrit. Jennifer Rubin (Un cauchemar sur Elm Street 3: Dream Warriors) joue un rôle majeur en tant que Jessica Hanson, un commerçant du marché noir que Hendricksson rencontre et qui l’aide à se rendre là où il doit être, et elle comble les lacunes que Weller ne fait pas, les deux créant un partenariat assez décent qui vous voulez suivre jusqu’à la fin du film.

Le problème est que la fin du film est longue à venir grâce à de nombreuses scènes riches en dialogues qui vous disent ce qui se passe ou s’est passé, mais on ne vous montre jamais vraiment beaucoup. Les hurleurs eux-mêmes constituent un concept intéressant, mais qui les fabrique? Où sont-ils fabriqués? Pourquoi les faire ressembler à des reptiles squelettiques miniatures alors que l’infiltration depuis le début aurait été une meilleure idée? Ce film soulève beaucoup de questions avec très peu de réponses.

La vraie réponse, bien sûr, est le budget limité de 20000000 $ qui paiera pour votre casting, l’équipe et le tournage, mais ne laisse pas assez pour faire des peintures mates convaincantes, des arrière-plans CGI ou des effets à huis clos (bien que les membres coupés causés par le les screamers ont l’air plutôt bien), ce qui signifie que les screamers superposés et les effets de feu extrêmement bon marché sont terribles sur Blu-ray; pour être honnête, ils n’avaient pas l’air trop intelligents sur VHS mais le nettoyage HD signifie que chaque jointure peut être vue et cela vous fait sortir du film, surtout si vous venez d’avoir une belle photo large de l’un des magnifiques des paysages désertiques qui ne semblent pas trop faux, et cela déprécie l’expérience globale.

Avec des hochements de tête évidents Extraterrestres et Blade Runner avec ses thèmes de soldats contre un ennemi qu’ils ne comprennent pas vraiment et un sentiment paranoïaque de ne pas savoir qui est qui, Screamers est un film qui a des idées et veut être vu comme étant aussi intelligent que les films auxquels il rend hommage mais malgré les meilleures tentatives du casting pour le prendre au sérieux les limites présentées par le budget et l’écriture clichée sapent une grande partie de la vie en dehors de ça. Cependant, quand cela se passe et que les balles commencent à voler, Screamers devient assez agréable, même si cela ne maintient jamais vraiment cet élan, venant par à-coups et vous lançant un hareng rouge après l’autre jusqu’à l’apogée frustrante et évidente. Livré avec des interviews de la distribution et de l’équipe, un commentaire audio du critique Kevin Lyons et un livret en édition limitée présentant des écrits sur les œuvres de Philip K. Dick, Screamers est le genre de titre qui s’intègre très bien dans la collection Black Label de 101 Films et pour les collectionneurs et les fans, ce disque sera un achat essentiel, mais vu comme un film à lui seul, il ressemble un peu à la version bon marché du film B de meilleurs films de science-fiction, avec quelques choses à aimer et beaucoup de choses que vous n’avez qu’à tolérer.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Chris Ward

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries