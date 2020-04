Blu-ray Review – Pourquoi ne meurs-tu pas! (2018)

Pourquoi ne meurs-tu pas?, 2018.

Réalisé par Kirill Sokolov.

Avec Aleksandr Kuznetsov, Vitaliy Khaev, Evgeniya Kregzhde, Michael Gor et Aleksandr Domogarov.

SYNOPSIS:

Un flic et quatre autres personnes se retrouvent dans une impasse violente et sanglante.

Si le titre de style grindhouse du premier long métrage du réalisateur russe Kirill Sokolov Pourquoi ne meurs-tu pas? ne vous remplit pas d’anticipation pour ce que vous êtes, alors l’immédiateté de la violence élégante et de la nature caricaturale de la cinématographie vous attendra alors que les premières minutes du film vous préparent pour une centaine de minutes de Looney Toons. -Quantin Tarantino set pièces, chacune conçue pour être plus absurde que la précédente.

Le film commence avec un jeune homme nommé Matvei (Aleksandr Kuznetsov) se présentant à la porte du flic haussier Andrey (Vitaliy Khaev) armé d’un marteau et une histoire sur la maltraitance des enfants de la fille d’Andrey Olya (Evgeniya Kregzhde). Andrey est immédiatement méfiant et après l’échange de fausses plaisanteries, nous sommes partis alors qu’Andrey et Matvei se regardent comme un épisode extrême de Bottom alors que les téléviseurs sont fracassés au-dessus des têtes, les os se brisent et puis Andrey produit un fusil à double canon. Ajoutez à cela le partenaire tordu d’Andrey qui arrive, un énorme sac d’argent étant découvert et Olya n’étant pas entièrement véridique selon qui elle parle et vous avez tous les ingrédients pour un thriller de vengeance à un seul endroit avec beaucoup de morsure et une séquence de une comédie noire qui court au milieu et qui justifie les éclaboussures gratuites.

La comparaison de Tarantino est évidente mais valable, et il est clair que l’écrivain / réalisateur Kirill Sokolov a étudié Chiens de réservoir, Kill Bill et Pulp Fiction intensément alors que le film saute des scènes de jambes en cours de forage, un revêtement artériel pulvérise tout ce qui est à portée et les intestins sont ouverts aux flashbacks et aux plans de coupe qui remplissent toutes les lacunes qui imprègnent le récit actuel, tous parsemés de coupes au ralenti et de sauts qui accentuent l’action au point où vous ne pouvez pas détourner le regard un instant de peur de manquer quelque chose. Vous voulez des personnages, des motifs et des intrigues? Oui, tout est là, mais chaque élément de l’histoire dispose d’un temps d’écran suffisant pour que vous puissiez le saisir avant qu’un pistolet ne se déclenche ou qu’un crâne ne soit ouvert. Il y a quelques moments où le film ralentit pour reprendre son souffle – et c’est littéralement pour des moments – avant que les montagnes russes ne commencent et que vous ne soyez essoufflé vers la fin shakespearienne inévitable mais non moins satisfaisante.

Naturellement, tout ce sang a l’air spectaculaire sur un grand écran de télévision, les différentes nuances de rouge étant projetées en grande quantité contrastant joliment avec les murs principalement verts de l’appartement d’Andrey et rendant les visuels encore plus inconfortables. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, la featurette de 25 minutes avec l’auteur / critique Kim Newman explorant le film et ses diverses influences est extrêmement utile et informative, tout comme les courts métrages Kirill Sokolov qui sont inclus, l’un d’eux étant le primé Sisyphe est heureux, qui n’est pas aussi joyeusement violent que Pourquoi ne meurs-tu pas? mais il y a là un talent évident. On pourrait dire que Pourquoi ne meurs-tu pas? est trop dérivé de Tarantino, Robert Rodriguez, Sam Raimi et leurs semblables, mais vous devez commencer quelque part et si Kirill Sokolov ne fait jamais un autre long métrage, alors il a au moins fait l’un des films les plus divertissants de ces dernières années ans. S’il parvient à faire plus de films complets, celui-ci est une introduction amusante et passionnante à un cinéaste au flair évident et à un avenir dans le cinéma de genre avec un style déjà établi sur lequel il peut s’appuyer. Surveillez cet endroit…

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Chris Ward

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries