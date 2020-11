Bloodshot 2 est en développement avec Vin Diesel prêt à revenir – / Film

le vin Diesel Film d’action Injecté de sang était l’un des derniers grands films à faire ses débuts dans les théâtres nord-américains avant que la pandémie de coronavirus n’immobilise l’industrie du divertissement il y a mille ans. (Ça fait combien de temps, n’est-ce pas? Ça fait si longtemps.) Mais maintenant, huit mois après le passage rapide du premier film à la VOD, la société derrière lui va de l’avant avec une suite.

Oui, un nouveau rapport dit que Injecté de sang 2 est officiellement en préparation, et le vieux Vinny D revient pour plus.

À un moment donné, Injecté de sang était envisagé comme une rampe de lancement pour tout un univers cinématographique centré sur des personnages de Valiant Comics, qui a reçu une balle dans le bras il y a quelques années et a été renommé en de nouvelles séries de bandes dessinées qui ont étonnamment bien plu aux lecteurs. Maintenant, DMG Entertainment, qui a acquis les droits de la bibliothèque de personnages de Valiant il y a quelques années, dit qu’il va de l’avant avec un autre Injecté de sang film.

Fondateur et PDG de DMG Entertainment Dan Mintz a dit à ComicBookResources que Injecté de sang 2 est toujours dans les cartes, malgré le moment malheureux du premier film au box-office. « Je pense [Bloodshot] a très bien réussi à cet égard, beaucoup de gens l’ont vu et il a très bien fonctionné dans le déploiement post-sortie, mais vous ne pouvez pas utiliser le même processus d’évaluation, pré-COVID, pour cela », a expliqué Mintz. « [Are] Vin Diesel et tous ces gens vont continuer? Oui, parce que cela a si bien fonctionné et que la réponse a été si bonne, c’est simplement que la réponse a été dans un environnement non transparent, par opposition à un environnement transparent comme les numéros de guichet.

On ne sait pas exactement à qui Mintz fait référence quand il dit «tous ces gens» – veut-il dire des acteurs ou des créatifs dans les coulisses? Le premier film a été écrit par Jeff Wadlow (Kick Ass 2) et Eric Heisserer (Arrivée), et a été le premier long métrage de réalisateur de David SF Wilson, qui avait précédemment réalisé un épisode de la série animée de David Fincher Amour, mort et robots pour Netflix. On ne sait pas si l’un d’entre eux reviendra pour Injecté de sang 2, et il en va de même pour Lamore Morrisles perruques et Eiza González‘s KT, deux personnages qui ont survécu à l’action du premier film.

Bien sûr, Mintz a raison de ne pas pouvoir juger la performance du premier film par rapport à un déploiement traditionnel. Le premier film avait un budget de 45 millions de dollars et ne rapportait que 37 millions de dollars dans le monde, mais c’était un interprète régulier et réussi en VOD dans les premiers mois de la pandémie. J’imagine que c’était suffisant pour convaincre les responsables que les gens ont de la fièvre, et la seule prescription est plus Injecté de sang.

