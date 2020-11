Blood & Truth fonctionne sur la PS5 avec jusqu’à 90 fps

Sony London Studio a redémarré Sang et vérité vissé, qui recevra une mise à jour des performances peu de temps avant le lancement de la PS5.

Comme le développeur le confirme sur Twitter, le jeu de tir d’action fonctionne ici avec une résolution encore plus élevée, avec jusqu’à 90 images par seconde, plus de détails dans les actifs et des détails de texture améliorés. Les derniers points en particulier sont extrêmement importants en VR afin d’optimiser l’expérience globale.

Sang et vérité est l’un des jeux les plus élaborés jamais produits pour PlayStation VR. Une équipe de plus de 80 développeurs ainsi que d’autres spécialistes externes, dont un orchestre de 90 musiciens, met tout en œuvre pour répondre aux attentes des fans de Le braquage de Londres, pour rendre justice à la préquelle intellectuelle et offrir aux propriétaires de PlayStation VR une expérience d’action époustouflante.

En attendant c’était Sang et vérité déjà optimisé plusieurs fois, ainsi que le support du contrôleur AIM ajouté. Il y a aussi des impressions du jeu lui-même dans notre critique de l’époque.