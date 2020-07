Blood Simple : le plus grand film des frères Coen

Joel et Ethan Coen sont devenus deux des plus grands noms de l’industrie du cinéma. Ils sont l’un des rares cinéastes à atteindre un succès à la fois critique et commercial, avec un travail s’étalant sur 3 décennies.

Certains de leurs films les plus acclamés incluent Fargo, The Big Lebowski et No Country for Old Men, ce dernier étant souvent classé comme l’un des plus grands films du 21e siècle et leur a valu 3 Oscars.

Cependant, avant de se lancer dans l’une des meilleures carrières de l’histoire du cinéma, leur début a été le thriller / film noir à petit budget, Blood Simple, sorti au milieu des années 80. Le film, souvent considéré comme l’un des meilleurs premiers longs métrages de tous les temps, est également l’un des meilleurs films de Coens, et devrait attirer davantage l’attention.

Coen Brothers, les réalisateurs du film Blood Simple (Sang pour sang)

Un titre parfait pour un film du genre

Le titre du film peut être déroutant pour les téléspectateurs, mais l’expression Blood Simple provient en fait du roman de Dashiell Hammett, The Red Harvest (1929). Par ailleurs, Joel Coen déclare qu’il détaille exactement « ce qui vous arrive psychologiquement quand quelqu’un commet un meurtre », et cela semble un intitulé plutôt approprié pour le film fini.

Hammett a fini par jouer un rôle important dans la filmographie de Coens, alors que son autre roman, The Glass Key (1931) est devenu une énorme inspiration pour leur troisième long métrage, Miller’s Crossing (1991).