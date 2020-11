Blood Bowl 3 – Beta fermée angekündigt

NACON et Cyanide entreront dans une phase bêta fermée au printemps 2021 Bol de sang 3 start, qui vous donne un aperçu rapide du nouveau titre de stratégie au tour par tour.

Cette annonce sera faite en même temps que la première de la nouvelle édition du Board Game, qui permet d’accéder automatiquement à la bêta de Bol de sang 3 comprend. En plus de la précommande du jeu de société, il y aura d’autres moyens de participer à la phase bêta, qui seront annoncés ultérieurement, y compris le contenu et les horaires.

À propos de Blood Bowl 3

Sera plus drôle, plus sanglant et plus spectaculaire que jamais Bol de sang 3 frapper les fans de l’univers et les joueurs compétitifs. Lorsque le jeu sera lancé, il proposera douze courses, chacune avec sa propre arène et sa propre équipe de pom-pom girls, des campagnes, des modes multijoueurs et des tonnes d’options. Après la sortie, il y aura des mises à jour régulières du contenu.

Bol de sang 3 sortira en 2021 pour les consoles actuelles et nouvelles.