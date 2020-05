Bloober Team New Game est Psychological Horror Title The Medium

La prochaine aventure de Bloober Team dans le genre de l’horreur a été officiellement dévoilée. Le moyen chargera les joueurs d’explorer une double réalité – le monde réel et le monde des esprits. Qu’il suffise de dire que cette expérience s’annonce assez intense. Jetez un premier coup d’œil à Le moyen dans la bande-annonce liée ci-dessous:

Bloober Team a annoncé le titre lors de la présentation Microsoft Inside Xbox plus tôt ce matin. Pour l’instant, il n’existe aucun mot sur si ou quand Le moyen fera son chemin vers les plates-formes PlayStation. Cela peut très bien être une autre Blair Witch situation, où le jeu Bloober Team a frappé Xbox One en premier, avant de se lancer sur PlayStation 4 et PlayStation 5 plusieurs mois plus tard. Bien sûr, ce n’est qu’une conjecture, mais cela ne semble pas trop loin au-delà du domaine des possibilités compte tenu de l’histoire.

Le plus intéressant est le talent derrière Le médium bande originale. Le studio a révélé que son propre Arkadiusz Reikowski collabore avec le célèbre compositeur Akira Yamaoka, mieux connu pour son travail incroyable sur Konami’s Silent Hill séries. Selon VentureBeat, un tel partenariat permettra de garantir que la bande sonore reflète la dualité exposée dans Le médium récit d’horreur psychologique.

Au moment de la rédaction, Le moyen n’est confirmé que sur PC, Xbox One et Xbox Series X pendant les vacances 2020. Les fans d’horreur pourront également mettre la main sur une autre expérience de Bloober Team plus tard dans l’année. Le lancement de cette saison des fêtes Observateur: System Redux, une nouvelle version du Bloober Team’s Observateur «Reconstruit» en pensant aux consoles de nouvelle génération.

[Source: Bloober Team on Twitter, VentureBeat]