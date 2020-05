Blizzard et Funko ont annoncé un nouveau Funko Pop de l’emblématique Diablo séries. Sortant des Hauts Cieux, la nuit et le puissant Archange de la Justice Tyrael sont arrivés. Il est le plus grand défenseur de l’humanité et Funko, car il lui a donné vie avec une nouvelle Pop incroyable. Les fans de Diablo seront ravis de mettre la main sur lui pour améliorer leur collection de jeux. La figurine est définie comme une figurine exclusive GameStop et a été définie pour les révélations E3 Pop. Tyrael présente un moule très unique le montrant en lévitation dans l’air avec une épée à la main. Les fans et les non-fans de Diablo peuvent apprécier ce moule spécial, ce design et ce style de peinture.

Le nouveau Diablo Tyrael Funko Pop devrait sortir ce mois-ci le 26 mai. Ce sera une exclusivité GameStop et bien que certains magasins puissent commencer à rouvrir, vous pourrez verrouiller votre commande en ligne et ici. La figurine Blizzard Funko Pop sera au prix de 11,99 $ et aura un autocollant spécial sur le devant. Verrouillez votre commande pendant que vous le pouvez et ramenez la gloire de Tyrael à la maison dans votre collection de jeux. N’oubliez pas de vérifier quelques-unes des autres figurines Blizzard Funko Pop là-bas comme d’autres de Diablo et la gamme massive de Overwatch personnages.

« Parmi les anges des Hauts Cieux, c’est l’Archange de la Justice Tyrael qui est le plus grand défenseur de l’humanité. Maniant son épée El’druin contre les enfers ardents, les Premiers Maux auraient asservi le Sanctuaire et toute l’humanité il y a longtemps si Tyrael n’avait pas est intervenu. Malgré sa renommée de guerrier avec peu de pairs, il est toujours juste et impartial, comme doit l’être la justice. «

Le post Blizzard et Funko dévoilent Diablo Tyrael Funko POP pour E3 est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook