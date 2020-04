Blizzard a organisé une version virtuelle de la journée Invitez votre enfant au travail

Blizzard Entertainment a décidé de faire quelque chose d’amusant et de différent en organisant une version virtuelle de la journée Invitez votre enfant au travail. La société a essentiellement organisé quelques petites activités différentes que vous pouvez faire avec vos enfants. Depuis, soyons honnêtes les uns avec les autres ici, chaque jour en auto-quarantaine contre le coronavirus est essentiellement une journée avec vos enfants au travail. Ils ont offert quelques choses différentes que vous pouvez faire avec vos enfants, par exemple, nous avons trois vidéos pour vous ci-dessous dans lesquelles l’artiste vétéran du Blizzard Samwise Didier vous apprend à dessiner classique World of Warcraft à partir de zéro. Presque comme un tutoriel d’artiste gratuit. Ils ont également téléchargé un PDF gratuit de BlizzCon qui vous apprend à dessiner des personnages de base. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous car vous pouvez partager du temps avec vos enfants sur les jeux que vous aimez.

Jeudi dernier, c’était la journée Invitez votre enfant au travail, et avant COVID-19, nous planifions une grande journée d’activités amusantes et enrichissantes sur le campus pour les parents de Blizzard et leurs enfants. Après le passage de l’entreprise au mode travail à domicile, nous avons dû faire preuve de créativité. Grâce à l’aide de personnes talentueuses de l’entreprise, nous avons pu créer un programme virtuel sympa visant à donner aux enfants de Blizzard un aperçu divertissant et éducatif de ce qui se passe dans nos jeux. Nous sommes ravis de partager avec vous quelques faits saillants! Des artistes et des concepteurs de jeux aux ingénieurs, aux professionnels des ressources humaines et plus encore, des gens de partout dans Blizzard ont partagé des leçons, des conférences et des tutoriels conçus pour fournir aux enfants des informations et des compétences qui les prépareront à un avenir radieux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu de certaines de nos activités extrascolaires de la journée Invitez votre enfant au travail et, comme toujours, restez heureux, en bonne santé et en sécurité!