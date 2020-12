Blindspotting TV Show trouve son casting; Rafael Casal reviendra – / Film

La comédie / drame sur le thème de la gentrification Blindspotting était l’un des meilleurs films de 2018, et cela fait plus d’un an que nous avons appris qu’un spin-off télévisé était en préparation chez Starz. Maintenant, le casting pour le Blindspotting L’émission télévisée a été verrouillée. Nous savions déjà que la série se concentrerait sur Jasmine Cephas Jones‘Personnage Ashley du film, mais maintenant nous savons que Rafael Casal, qui a co-écrit et co-joué dans le film, servira de showrunner et reprendra également son rôle de Miles à titre récurrent.

Variety rapporte que Daveed Diggs et Rafael Casal, qui a écrit et joué dans le film, reviennent pour écrire et produire la série, Casal prenant non seulement les rênes en tant que showrunner, mais se mettant également derrière la caméra pour diriger un épisode de la nouvelle série. (Carlos López Estrada a réalisé le film, mais ne semble pas être impliqué dans ce spin-off.)

«Diggs et moi sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Lionsgate en développant le Blindspotting monde comme une série sur Starz », a déclaré Casal dans un communiqué. «Cette histoire, le casting incroyable et la production sont un rêve. Nous réalisons le genre d’émission que nous espérions depuis longtemps voir à la télévision, centrée sur quelques-uns des types incroyables de personnages que la région de la baie a à offrir. Dans une déclaration personnelle, Diggs a déclaré que l’émission portera en fin de compte sur «la façon dont un système carcéral cassé nous affecte tous et, comme le film, nous utilisons la comédie pour parler des effets systémiques très réels dans le pays avec le plus grand population carcérale dans le monde. »

Jasmine Cephas Jones (Hamilton, #FreeRayShawn) joue Ashley, «une femme qui mordille les talons d’une vie de classe moyenne à Oakland jusqu’à ce que Miles, son partenaire de 12 ans et père de leur fils, soit soudainement incarcéré, la laissant traverser une crise existentielle chaotique et humoristique lorsqu’elle est obligée d’emménager avec la mère et la demi-sœur de Miles.

Benjamin Earl Turner a été embauché comme écrivain dans la série et pour jouer un personnage nommé Earl, «qui vient de sortir de prison et qui porte un bracelet à la cheville pendant un an d’assignation à résidence. Il essaie juste de tuer le temps et de rester bas. Atticus Woodward (Éhonté) reprendra le rôle du «fils doux, intelligent et énergique» de Sean, Miles et Ashley. Jaylen Barron (Secoue le) a tout à fait le rôle de Trish, la demi-sœur cadette de Miles, «qui pourrait être plus sauvage que lui. Même si elle est assez nombreuse, elle est la personne la plus fidèle et la plus aimante que vous rencontrerez jamais. Et enfin, Candace Nicholas-Lippman (Bon problème) jouera Janelle, l’amie proche d’Ashley, «qui est à la fois VILLE comme l’enfer et mondaine. Elle vient de rentrer dans le quartier d’Oakland après avoir passé de nombreuses années à Bali.

Voici la bande-annonce du film original:

