Blessé par Joe Daniher, Matthew Lloyd exhorte Essendon à poursuivre Jeremy Cameron

Le grand Matthew Essendon Matthew Lloyd a appelé son ancien équipe à jeter l’évier de la cuisine en tant que star de GWS Jeremy Cameron en remplacement potentiel de Joe Daniher en 2021.

Les commentaires de Lloyd sont intervenus après un autre revers de blessure pour Daniher, qui a subi une misérable série de blessures à l’aine depuis 2018.

Cameron, qui est en fin de contrat à la fin de la saison, a été lié aux Bombers et à Geelong dans le passé, mais il est probable qu’il re-signera avec les Giants.

Néanmoins, Lloyd a suggéré que les Bombers devraient viser haut et travailler sur l’hypothèse que Daniher ne serait plus au club à partir de 2021 et au-delà.

« Je suis d’accord avec le fait qu’Essendon le garde car après Joe Daniher, il est de loin meilleur que le suivant », a-t-il déclaré Footy Classified.

Matthew Lloyd veut voir Essendon cibler Jeremy Cameron pour devenir la prochaine grande vedette du club (Getty)

« Mais ce qu’il a donné à Essendon, même s’il ne joue pas, c’est 12 mois si Joe veut partir, pour débarquer un gros poisson. Cela a été un choc pour les Bombers quand il a demandé un échange.

« Je pense que maintenant, ils ont 12 mois et ils devraient probablement déjà être dans le coup. Essendon devrait être dur et ne pas miser sur la présence de Joe Daniher l’année prochaine.

« (Jeremy) Cameron pourrait être votre point de départ. Si ce n’est pas Jeremy Cameron, alors le plan B et le plan C. C’est là que vous commencez et vous travaillez à partir de là. »

Lloyd a également concédé que le changement de ton de l’entraîneur John Worsfold au cours du retour potentiel de Daniher sur le terrain le mois dernier signifiait que le joueur de 26 ans avait probablement subi un revers au cours des sept derniers jours.

Alors que Lloyd a qualifié Daniher d ‘ »imparable » à son meilleur, le président de Collingwood, Eddie McGuire, a déclaré que l’attaquant vedette était encore une autre mise en garde d’un jeune joueur payé très tôt avant de voir sa carrière s’épuiser.

Joe Daniher n’a pas pu reconstituer sa carrière en raison de nombreuses blessures à l’aine (Getty)

« Il y a une grande différence entre être membre d’un casting et être la star », a-t-il déclaré. Footy Classified.

« Nous l’avons vu à Hollywood, la personne dont le nom est sur le chapiteau reçoit le gros argent, mais ils prennent toutes les responsabilités.

« Nous avons vu beaucoup de ces jeunes joueurs par le biais de leurs managers recevoir le gros chèque et tomber sur leur tête. Nous avons vu leur carrière tomber.

« Il stats ces derniers temps avec Travis Cloke à Collingwood. Il est allé au n ° 1, a obtenu le gros chèque et il a eu des problèmes après cela parce qu’il avait des blessures.

« Vous voyez juste des gars parfois ils ne sont tout simplement pas la personne pour être le joueur de renom.

« Parfois, lorsque ces enfants ont entre 23 et 24 ans et qu’il leur est imposé, c’est génial de recevoir le chèque, mais lorsque le chèque arrive et que votre nom est sur le chapiteau, la pression augmente et il y a beaucoup de choses qui viennent en plus » . »