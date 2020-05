BLDG 8’S Lady Bug: Un «houblon rouge» étonnamment savoureux

BLDG 8 Brewing a commencé il y a 4 ans à la fin de 2015 en tant que petite brasserie se concentrant sur une bière spécifique qu’ils appelaient «The IPA», qui devait être leur objectif. Ils ont dû se rendre compte que cette approche ne serait pas trop durable car ils ont rapidement commencé à faire des API plus grandes et plus petites, et ils ont même récemment fabriqué des fruits fructueux! Par conséquent, ce fut une belle surprise de voir une nouvelle bière houblonnée de BLDG 8 dans ma cave à bière artisanale locale, et cette fois c’est un « rouge houblonné » sous le nom de Lady Bug.

Avec 7,2% et 55 IBU, il a été brassé avec du houblon Cascade, Chinook et Azacca, ainsi qu’une « touche d’épices de seigle », selon les médias sociaux de la brasserie. Cela m’amène à la date de sa mise en conserve. Cette bière a été mentionnée pour la première fois sur Facebook sur la brasserie au début du mois de mars, mais je ne l’ai vue que dans les magasins très récemment. Puisqu’ils ne datent pas leurs canettes, je suppose que cela fait déjà quelques mois. Il est possible qu’ils aient emballé un autre lot depuis, mais le manque de datation est une déception.

Mais j’apprendrai à vivre avec, car cette bière est belle. Il verse un ambre magnifique et clair avec une belle tête de mousse blanc comme de l’os. La dentelle est superbe et les jambes bien assemblées. Le collier de bulles dure plus de 10 minutes, ce qui le place dans une classe rare de bières. Les aspects immédiats que je retire du nez sont le pin, le malt biscuité et les épices de carvi, avec de légères notes de pamplemousse rose et de papaye sur les bords. L’idée d’utiliser Azacca dans une IPA plus sombre est intéressante; il semble que cela pourrait bien fonctionner pour faire ressortir les fruits tropicaux parmi les notes de pin et d’herbe / d’épices des autres houblons sur commande, plus la facture de grain plus sombre.

Sur la langue, c’est un joli sirop doux avec des saveurs de caramel léger et de caramel se mêlant à de légers fruits tropicaux et des notes de fond d’agrumes. C’est définitivement plus lourd et apporte des saveurs sucrées tout en permettant au houblon d’occuper un espace plus profond que si la recette ne comprenait que du malt pâle / pilsner. La sensation est du côté lourd du médium, mais je m’y attendais compte tenu du style et de l’ABV.

C’est assez bon, j’aimerais vraiment savoir quand ma boîte a été emballée. Je l’achèterais encore en un clin d’œil, cependant!

BLDG 8 Brewing’s Lady BugStyle: Hoppy RedABV: 7,2%

NOTATIONSApparence: 4.5

Parfum: 4,25

Goût: 4

Bouche: 4

Global:4

