Blade Runner 3: Est-ce que ça se passe? Voici ce que vous devez savoir à ce sujet

Blade Runner, film américain, est un film basé sur un roman de Philip Ok Dick. La série originale de Blade Runner est sortie en 1982 et la suite est sortie en 2017. Le réalisateur du film est Ridley Scott. Le réalisateur a récemment révélé les plans de la troisième série; Blade Runner 3 est peut-être une méthode. Découvrons pour en savoir plus. Denis Villeneuve annonce des plans pour Blade Runner 3: Bien que Blade Runner 2049, le film de suite n’ait pas été un succès et a obtenu une réponse très dangereuse, DenisnVilleneuve a déjà révélé des plans et est en train de réaliser la troisième partie du film. Le film 2017 Blade Runner 2049 avait acquis des opinions très élogieuses et obtenu 87 pc sur Rotten Tomatoes, alors que la note sur Metacritic était de 81, mais elle a échoué sur le terrain de travail. C’était une énorme machine monétaire. Puis néanmoins, Denis Villeneuve a l’air excité et impatient de revenir dans le monde de la science-fiction de Blade Runner. Il a également été remarqué en disant que le monde de Blade Runner pouvait être très inspirant. Bien que la suite se soit avérée un flop, il doit revisiter ce monde et faire le troisième film d’une manière nouvelle et totalement différente.Comme les gens veulent des histoires originales, Blade Runner sera finalement totalement différent des deux autres films qu’il a ajoutés. On dirait qu’il en a rêvé et qu’il est prêt à faire l’histoire d’American Noir dans une toute nouvelle méthode tôt ou tard. Il ne perd pas l’espoir de revenir dans l’univers une fois de plus. Nous vous avons clairement indiqué que le retour de Blade Runner 3 reviendra sans aucun doute tôt ou tard et est en dessous de la fabrication. Nous dirons n’importe quoi sur son lancement mais. Cependant, jusqu’à ce que le film soit disponible, la question reste dans notre esprit si oui ou non les téléspectateurs accepteront simplement un film qui est totalement différent de l’opposé des deux composants du film? Il y aura certainement un énorme buzz concernant le troisième film. Cependant, Denis Villeneuve se voit confier son domaine de créativité. Voyons ce qu’il propose. Eh bien, jusqu’à ce que des mises à jour supplémentaires arrivent, attendez.

