Blade Runner 2049 et 3 autres suites qui n’ont pas réussi à allumer les franchises

Des décennies plus tard, le neveu de Walt, Roy E. Disney, maintenant à la tête de Walt Disney Animation Studios, a décidé qu’il était temps de relancer le concept de Walt, et en utilisant les bénéfices de la nouvelle division «vidéo à domicile» de la société, il a dirigé Fantasia 2000. Alors que l’histoire ressemblait bien à l’original au nouveau millénaire, cela ne signifiait pas que les gens se pressaient sur les théâtres pour voir la nouvelle version. Même en présentant la technologie naissante d’IMAX, ou peut-être à cause de cela, le concept est mort une fois de plus. Michael Eisner, alors PDG de Disney, aurait appelé le film « Roy’s Folly ».