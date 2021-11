Blacklist : la vraie raison pour laquelle Raymond Reddington a contacté Liz

Au cours des huit saisons, nous avons appris beaucoup de choses sur l’espion recherché, à l’exception de la véritable raison pour laquelle il a pu entrer dans la vie de Liz, bien que la vérité semble encore un peu floue.

Ce ne serait pas Blacklist sans Raymond “Red” Reddington (James Spader). L’homme est aussi mystérieux qu’on puisse l’être, avec de longues histoires pendant des jours. Lorsque Red est entré pour la première fois dans la vie de la profiler du FBI Elizabeth Keen (Megan Boone), nous ne savions pas grand-chose de ses motivations, mais seulement qu’il allait travailler avec “Lizzie”.

Avant ça, Red ne faisait que protéger Liz, ou du moins il le disait. Ses actions contredisent parfois ce sentiment, car l’informateur du FBI n’a pas de véritables alliés ni de loyauté, ce qui fait de lui quelqu’un avec qui on travaille au cas où cela lui profite, et seulement à lui.

Raymond Reddington est un homme fait de secrets, que ce soit pour cacher qui il est vraiment ou pourquoi il laisserait d’autres personnes mourir pour protéger ce secret est la véritable prémisse de The Blacklist. La série ne fonctionne que tant que son identité est cachée, même si les deux derniers épisodes de la saison 8 ont tenté de changer cela en suggérant que Red est Katarina Rostova. Étant donné qu’elle a été laissée ouverte à l’interprétation, on peut supposer que la question de savoir qui est vraiment Red restera posée.



Cependant, il reste une autre question à explorer : pourquoi est-elle entrée dans la vie de Liz au moment où elle l’a fait ? La mystérieuse maladie de Red est au cœur de l’intrigue depuis quelques saisons, à commencer par la saison 6. Le producteur exécutif John Eisendrath a précédemment déclaré qu’ils avaient l’intention de révéler ses maux dans la saison 8 (mais nous savons maintenant que cela n’a pas eu lieu).

“Je pense que, oui, nous avons bien l’intention d’être clairs avec le public ici présent sur ce dont il a souffert”, a-t-il déclaré.

Raymond Reddington était-il au courant de sa maladie depuis le début ?

Cela dit, Red aurait-il pu entrer dans la vie de Liz dans l’épisode pilote déjà malade ? Ne pas savoir ce qu’il regrette, juste que c’est neurologique, pourrait être une longue liste de choses possibles. Et, parce qu’au cours des deux dernières saisons, il a empiré, on ne peut s’empêcher de penser qu’il n’est entré dans la vie de Liz que pour se sauver lui-même et que tout ce que l’on croyait savoir de lui n’est qu’un mensonge. Il nous a prévenus que les criminels sont des menteurs notoires et qu’il est le criminel ultime.

Si cela s’avère être le cas, il sera intéressant de voir si la saison 9 de The Blacklist aborde la maladie. Peut-être que Liz n’a pas eu les réponses sur qui il est et pourquoi il est apparu dans sa vie le jour même où elle a commencé un nouveau travail, mais nous méritons de savoir.