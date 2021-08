Blacklist saison 9 : ce personnage va assassiner Reddington selon les fans de la série

in

À l’approche de l’arrivée de la saison 9, de nombreuses théories sont formulées par les fans de la série policière The Blacklist sur les conséquences de la mort d’un personnage majeur à la fin de la saison 8. Qui va tuer Reddington ? (Attention spoilers sur la saison 8).

La saison 8 de Blacklist s’est achevée de manière dévastatrice fin juin, laissant les fans sous le choc de la mort de l’ancienne profileuse du FBI Elizabeth “Liz” Keen (Megan Boone) après qu’elle ait été abattue sous les yeux de Raymond Reddington (James Spader) alors qu’elle se trouvait au centre d’opérations en Lettonie.

Les fans de Blacklist ont trouvé une nouvelle théorie sur qui va tuer Red

Après que les fans aient assisté à la mort du protégé de Red, de nombreuses théories ont émergé concernant le sort du personnage joué par Spader. Certains pensent que la maladie le poussera à quitter son empire et à mourir, tandis que d’autres suggèrent qu’il sera tué dans The Blacklist.

Maintenant, s’ils ne se sont toujours pas remis de la disparition de Liz, pour ajouter à leurs soucis, les téléspectateurs réguliers de la série de NBC pensent qu’un Donald Ressler (Diego Klattenhoff) désemparé va s’en prendre à Raymond Reddington pour être la cause principale de la mort de son ami proche et amant.

Comme chacun sait, la disparition de Liz dans The Blacklist est la deuxième fois que Ressler a connu la mort d’un amant aux mains de criminels. Et il est très probable que dans la saison 9, il libère sa colère et se venge, mais contre Red.

Les fans pensent que Ressler va tuer Red pour avoir causé la mort de Liz

Selon les fans de Blacklist, la première cible de Ressler sera Reddington, qui est le principal responsable de la mort de sa bien-aimée. On a vu le personnage de Diego pleurer sur le cadavre de Liz à la fin de la saison 8.

Le traumatisme poussera-t-il l’agent à traquer Reddington ? Il est probable que cela soit dû au fait que Ressler a vu sa fiancée Audrey (Emily Tremaine) se faire tirer dessus par Mako Tanida (Hoon Lee) dans la première saison. Cependant, un fan sur Twitter est d’accord avec cette affirmation :