Blacklist saison 7 : Liz Keen et Reddington de retour ce soir sur TF1

Après sa sortie en 2019 aux États-Unis sur NBC, la suite de la série « Blacklist » débarque enfin en France avec la diffusion inédite de la saison 7 sur TF1 à partir de ce 20 juillet à 23H35. Les fans de la série qui ont attendu depuis très longtemps auront ainsi de quoi occuper leurs soirées durant cet été, car la diffusion a été programmée après celle de « Magnum » à raison de 3 épisodes par diffusion. À savoir que la saison 8 de cette célèbre série vient de se terminer aux US et qu’une saison 9 a déjà été commandée. Mais déjà, parlons un peu de ce que nous réservent les 19 épisodes de cette septième saison.

« Blacklist », de quoi ça parle ?

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le titre, il n’est pas encore trop tard, car les six premières saisons sont disponibles sur Netflix. Ayant été créée et réalisée par Jon Bokenkamp à qui l’on doit déjà des titres comme « The Call » ou encore « Taking lives, destins violés », il s’agit d’une série policière mélangeant le genre dramatique et le thriller. Sinon, pour vous résumer l’histoire de « Blacklist », c’est celle du criminel le plus recherché du monde, Raymond Reddington. Pour une raison qu’on ignore, il décide un jour de se rendre à la police en leur offrant ses services et en leur dévoilant le nom de certains de ses amis et collaborateurs criminels.

En échange, sa seule demande est de pouvoir travailler avec une agente du FBI débutante qui n’a pourtant aucun lien avec lien, l’agent Elizabeth Keen. Évidemment, malgré le fait que Reddington ait indiqué à la police que c’est parce qu’elle est spéciale, Keen se demande tout de même pourquoi elle ? Avec les précieuses informations que Reddington a fournies, le FBI fait tomber un terroriste recherché depuis des années. C’est à ce moment que notre héros indique que ce n’est que le premier de beaucoup d’autres encore, car il a fait une liste des pires criminels et terroristes que le FBI n’ont jamais réussi à retrouver, il l’appelle « La Liste noire » (« The Blacklist »). Voilà donc comment cette incroyable série commence.

Comment s’est terminée la saison 6 ?

(Alert Spoiler) Avant d’entamer la septième saison de cette série sur TF1, il est tout même important de faire un petit refresh concernant la fin de la précédente saison. Pour rappel, si vous avez suivi depuis le début, cette série est aussi centrée sur le lien entre Reddington et Keen. Cette saison 6 a ainsi confirmé que Raymond Reddington est bien le père d’Elizabeth Keen. De plus, notre héros n’est pas le vrai Reddington, car il s’agit d’Ilya Koslov, l’ami et l’amant de Katarina Rostova, la mère de Liz.

En effet, Liz a tué elle-même sans le savoir le vrai Reddington lorsqu’il a attaqué sa mère. Koslov a par la suite usurpé son identité en ayant même eu recours à une chirurgie plastique pour lui ressembler. Et concernant Katarina, la mère de Liz qu’on croyait s’être suicidée est finalement en vie. C’est une agente double du KGB et de la Cabale en mission à l’époque pour séduire et surveiller le vrai Reddington. Après avoir découvert cette information, notre héros décide alors de la traquer à Paris, mais malheureusement, Katarina réussi à l’avoir avant et le kidnappe.

Que nous réserve la saison 7 ?

Il s’agit évidemment de la suite directe des évènements de la précédente saison, car on retrouvera directement Raymond « Red » Reddington après son enlèvement par Katarina Rostova.

Il se retrouve seul en territoire hostile, sans savoir à qui il peut faire confiance. Entouré d’anciens ennemis et de nouveaux alliés, Red doit garder une longueur d’avance sur la plus dangereuse criminelle de la « Blacklist ».

Il sait qu’elle ne reculera devant rien ni personne pour découvrir le grand secret de notre héros. Et pour arriver à ses fins, Katarina décide de s’immiscer dans la vie d’Elizabeth Keen, qui vient de retrouver sa fille Agnès. Comment cette agente du KGB va-t-elle affecter la relation entre Red et Liz ? Et comment notre héros va-t-il réussir à se sortir de cette situation ? Les réponses à découvrir dès ce soir sur TF1.

Qui verra-t-on au casting de cette saison ?

Nous retrouverons évidemment l’ensemble du casting initial de la série dans cette saison 7 de « Blacklist », notamment pour les personnages principaux. On reverra donc James Spader dans le rôle de Raymond « Red » Reddington, Megan Boone dans le rôle d’Elizabeth Keen, Diego Klattenhoff dans le rôle de Donald Ressler, Harry Lennix dans le rôle de Harold Cooper, Amir Arison dans le rôle d’Aram Mojtabai, Hisham Tawfiq dans le rôle de Dembe Zuma et Laila Robins dans le rôle de Katarina Rostova.

The Blacklist Season 7 Trailer (HD)

Lire cette vidéo sur YouTube

Donc, si vous avez aimé la série « Blacklist » et que vous faites partie de ceux qui ont attendu la saison 7 depuis longtemps, rendez-vous dès ce soir sur TF1 à partir de 23H35.