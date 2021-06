Blacklist : Megan Boone (Liz) quitte la série après 8 saisons

in

Blacklist perd son premier rôle féminin. En effet, Megan Boone, l’actrice qui incarne Elizabeth Keen, quitte la série après huit saisons. Elle sera dans le dernier épisode de la saison 8, plus précisément dans celui intitulé Konets (Final en russe), qui sera présenté en avant-première aux États-Unis le 23 juin et dont on ne connait pas encore la date de sortie en France. Dans ce film, selon le synopsis, « Reddington (James Spader) fait une demande tordue à Liz en échange de la révélation de la vérité sur son identité ».

La décision concernant la sortie de Megan Boone a été prise conjointement bien avant le renouvellement de Blacklist pour une neuvième saison en janvier dernier. Les scénaristes ont donc eu le temps de préparer sa sortie et de clore les intrigues dans le dernier épisode.

Avec le départ de Megan Boone, James Spader, Diego Klattenhoff et Harry Lennix deviennent les seuls membres du casting à être présents dans la série depuis le premier épisode, sorti en septembre 2013.

Un final captivant

La saison 8 a achevé la transformation de Liz, d’un agent du FBI débutant à une criminelle en fuite qui a découvert et assumé son côté obscur. Dans l’épisode 4, il a été révélé que Liz était la première sur la fameuse liste noire. Après avoir vu Reddington tuer sa mère, Katarina, son ancien mentor est devenu sa cible. Leur relation tumultueuse atteindra son paroxysme dans les deux derniers épisodes du huitième volet, intitulé Nachalo et Konets (début et fin en russe) dans lequel, selon Jon Bokenkamp, créateur de la série,

« ils reviendront au début de tout pour révéler les réponses à huit années de questions. »

En effet, la fiction de NBC expliquera enfin qui est Red et pourquoi il est entré dans la vie de Liz il y a huit ans.

Synopsis de la saison 8 de Blacklist

Dans la huitième saison de cette série riche en adrénaline, l’un des meilleurs thrillers d’action sur les chaînes de télévision gratuites aux États-Unis, Liz a décidé d’accorder enfin sa loyauté à sa mère, Katarina Rostova (Laila Robins), et de s’allier à elle pour faire face à la menace que représente la mission Townsend.

Le seul qui pourrait empêcher cette opération est bien sûr Raymond Reddington (James Spader), qui fait face à des problèmes de santé exacerbés par cette nouvelle trahison. Liz aura-t-elle bien choisi ses alliances ?